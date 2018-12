Fanoušci si toho moc nevšímají, ale jednou by se mohli dočkat velkého zklamání. Vznik fotbalové Superligy byl zase zažehnán, to ale neznamená, že se o ní neustále nejedná. Vedle jiných důsledků by mohla přinést stěhování zápasů z Evropy na jiné kontinenty. Velké hvězdy chtějí vidět i jinde − a ve velmi lidnatých zemích.

Ještě stokrát mohou předseda Evropské fotbalové unie Aleksan­der Čeferin a prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino napřeskáčku provolat litanii o rozkolu ve světovém fotbalu, kdyby nejlepší kluby vytvořily vlastní soutěž, a když to jeden z nich učiní postojedné, už by se mohl chystat její start. Otázka zní − jak dlouho ještě dokáže UEFA zvyšovat odměny za účast v evropských pohárech, aby bohaté kluby odškodňovala za to, že jim v Superlize brání.

Někteří investoři do bohatých klubů, zejména arabští, ale i čínští, ruští a američtí, vysloveně nepotřebují, aby se jim peníze z fotbalu vracely, i když záleží na každém. Chtějí úspěchy, aby se jimi mohli chlubit, a také vliv. Dnes ho musí uplatňovat přes funkcionáře, v Superlize by se o něj podělili mezi sebou, stejně jako o zisk.