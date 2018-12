Už dvacet let zachraňuje ornitolog Pavel Křížek zvířata. V rámci neziskovky Ochrana fauny ČR, jejímž je zakladatelem, s kolegy pomáhal tisícům zraněných živočichů, nejen ptáků. Teď ale spolurozhoduje o osudu největšího domácího politického "zvířete", premiéra Andreje Babiše.

Je jedním ze svědků, kteří na policii vypovídali k případu s Farmou Čapí hnízdo, v němž je Babiš obviněn z dotačního podvodu a z poškozování finančních zájmů EU. "Nikdy jsem v takové situaci nebyl a není to nic příjemného, zvlášť když jde o předsedu vlády. Nejvíce mi ale vadí, že celá ta věc škodí i naší organizaci. Nicméně nevidím důvod, proč neříkat pravdu," říká Křížek pro HN.

Na zmíněné farmě u Olbramovic na Benešovsku pomáhal budovat a několik let vedl ekocentrum. Jak říká, s Babišem v té době opakovaně jednal. S jeho staršími dětmi, které měly farmu spoluvlastnit, se ale překvapivě na farmě nikdy nepotkal.

Pavel Křížek (49) Někdejší šéf ekocentra na Čapím hnízdě má za sebou řadu úspěchů. Před lety právě on prosadil, aby majitelé energetických sítí vyměnili stožáry vysokého napětí za šetrnější k ptákům. Za rok 2010 získal prestižní ocenění Sociálně prospěšný podnikatel roku.

Emigrace z Votic

K Čapímu hnízdu se Pavel Křížek dostal náhodou. Pro Ochranu fauny byl několik let od jejího založení v roce 1998 jedinou základnou areál bývalého zahradnictví ve Voticích na Benešovsku. Jedna jeho část byla usilovnou prací Křížka a jeho přátel přeměněna na stanici pro zachráněné živočichy.

Zvrat nastal po roce 2006. V té době se Pavel Křížek začal i politicky angažovat. Za Stranu zelených úspěšně kandidoval do votického zastupitelstva, a dokonce zasedl i v městské radě. Brzy se ale dostal do konfliktu s kolegy. To když neúspěšně usiloval o to, aby se dům na votickém náměstí, kde dříve sídlila policie, přeměnil v centrum ekologické výchovy. Přestěhovat se do něj měly i další spolky. Zastupitelstvo Křížkův projekt zamítlo.

"Chtěli jsme v tom domě něco, co by městu vydělávalo, a pravda je, že s Pavlem jsme se trochu nepohodli," vzpomíná bývalá starostka Votic Jana Kocurová na události staré zhruba deset let. Pro Pavla Křížka, který sám o sobě říká, že je věčný rebel, to byl důvod, aby − jak říká − bouchl dveřmi a z Votic odešel.