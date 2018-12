Nebezpečný trend každoročního nárůstu spotřebovaných antibiotik se začíná zastavovat. Zdravotní pojišťovny hlásí stagnaci, nebo dokonce pokles v počtu předepsaných balení. Nižší počet užívaných antibiotik zaznamenala například Oborová zdravotní pojišťovna.

"Od letošního ledna do října předepsali lékaři svým pacientům celkem 475 547 balení. To je o 15 procent méně než ve stejném období minulého roku," říká mluvčí pojišťovny OZP Jakub Sochor. Oproti roku 2013 předepsali letos lékaři u pacientů pojištěných u OZP dokonce téměř o 20 procent méně antibiotik. "Pokud se trend ve snižování počtu předepisovaných antibiotik potvrdí dlouhodobě, bude to velmi povzbuzující zpráva," dodává Jitka Vojtová, zdravotní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny.

Pozitivní trend zaznamenala i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. "V posledním období spotřeba antibiotik neroste," říká mluvčí Hana Kadečková s tím, že pojišťovna loni vydala za antibiotika téměř o pět milionů korun méně než před třemi lety. Zatímco v roce 2015 to bylo celkem 101,5 milionu korun, loni jen 96,6 milionu. HN oslovily s dotazem také Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která ale podobné analýzy nemá k dispozici a do uzávěrky redakce je nestihla připravit.