Americký koncern General Motors, podle objemu prodeje třetí největší automobilka světa, letos slušně vydělává. Jeho akcionáři si za leden až září připsali čistý zisk téměř šest miliard dolarů, skoro pětkrát vyšší než ve srovnatelném loňském období. Zasloužily se o to rostoucí prodeje SUV a lehkých užitkových aut s vysokými ziskovými maržemi. Ale odbyt osobních vozů, zejména těch menších, prudce klesá a šéfka společnosti Mary Barraová s tím musí něco dělat.

Koncern, v jehož čele stojí od poloviny ledna 2014, hodlá v USA a Kanadě uzavřít pět továren, jejichž výrobní linky opouštějí menší auta, hlavně sedany. Ve státech Michigan, Maryland, Ohio a v kanadské provincii Ontario může zaniknout skoro 15 tisíc pracovních míst.

Proč se Donald Trump zlobí

Zpráva z detroitské centrály General Motors velice rozladila amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho vztahy s Detroitem, kde sídlí všechny hlavní americké automobilky (GM, Ford a Chrysler, vlastněný italským Fiatem), už i tak byly dost napjaté. General Motors není první společnost, která zvěstuje neblahé zprávy pro trh práce.

"Byl to americký stát, který v roce 2009 General Motors zachránil. To by si měli uvědomit," řekl reportérům Donald Trump. Federální vláda tehdy do restrukturalizace zkrachovavšího GM "nalila" skoro 50 miliard dolarů.