◼ Koncert

Lenny

Fórum Karlín, Praha, 1. prosince

Zpěvačka Lenny podepsala loni globální smlouvu s německou pobočkou vydavatelství Universal Music a singl Enemy z nové desky uvedla letos spolu s videoklipem na celoevropský trh. Ochutnávky z nové desky zazní také na sobotním pražském koncertu.

◼ Seriál

1983

Netflix, od 30. listopadu

V pátek se na Netflixu objeví první polský seriál z produkce této internetové videotéky. Režírovala ho absolventka FAMU Agnieszka Hollandová, která už pro Netflix natočila několik epizod seriálu Dům z karet. Novinka 1983 je špionážní thriller odehrávající se v alternativní realitě, v níž železná opona nikdy nepadla.

◼ Koncert

Pocta Radimu Hladíkovi

Divadlo Archa, Praha, 2. prosince

Přední čeští hudebníci spjatí s legendárním kytaristou zahrají Hladíkovy skladby za doprovodu kapely Blue Effect. Vystoupí Vladimír Mišík, Jaroslav Hutka, Dagmar Voňková, Michal Pavlíček, Michal Hrůza, Luboš Andršt, Lešek Semelka, Viktor Sodoma a další.

◼ Koncert

Plastic People

Palác Akropolis, Praha, 1. prosince

Legendární The Plastic People of the Universe, přední skupina československé undergroundové hudební scény, letos slaví 50 let. V rámci speciálního koncertního programu zazní klasické "plastikovské" skladby, ke slyšení budou také nově zaranžované verze starých, dlouhá léta nehraných písní a rovněž novinkové skladby.

◼ Komiks

Návrat krále Šumavy

Vydávají Labyrint a Euromedia, 2018

První díl komiksové trilogie na motivy románového bestselleru Davida Jana Žáka. Je pár let po válce a Šumava připomíná Divoký západ, zemi nikoho, eldorádo dobrodruhů, tajných agentů, pašeráků a převaděčů. Neklidný rajon pohraničníků, kteří se snaží nastolit pravidla nového režimu. Josef Hasil nejprve pomáhá střežit hranice v uniformě Sboru národní bezpečnosti, aby se po únoru 1948 stal jeho nejobávanějším soupeřem, kterého sami estébáci později nazvou Králem Šumavy.

◼ Film

3 dny v Quiberonu

Film Europe, od 29. listopadu

Životopisné drama 3 dny v Quiberonu odhaluje okolnosti posledního rozhovoru, který médiím poskytla slavná herečka Romy Schneiderová. Režisérka Emily Atefová pro své černobílé drama, které mělo světovou premiéru letos v únoru na festivalu v Berlíně, nalezla dokonalou dvojnici Marii Bäumerovou. A také vynalezla svébytnou poetiku, v níž se intimní a živelné chvilky střídají s krásnými záběry z okolí bretaňského lázeňského hotelu.

◼ Divadlo

Případ pro sociálku

Venuše ve Švehlovce, Praha, 2.−8. prosince

Čtvrtý ročník přehlídky divadla, filmu a městských intervencí uvede například nejlepší slovenskou inscenaci roku Americký císař. Divadlo Pôtoň & Štúdio 12 ji zahrají 6. prosince. Festival, jehož tématy jsou migrace, bezdomovectví, duševní choroby či dostupnost bydlení, má na programu slam poetry, divadelní sitcom i dokumentární divadlo.