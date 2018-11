Rok kulatých výročí byl příležitostí uvědomit si paradoxy naší paměti. Takovým paradoxem je stopa dvou mladých Čechů, kteří zemřeli v listopadu 1939 na střelná zranění. Kdo tehdy zmáčkl spoušť, není dodnes objasněno. Pravděpodobně se stali obětí německých policistů v civilu. Jméno prvního je symbolem, druhý je skoro zapomenut. Jan Opletal je pevnou součástí dějin. Václav Sedláček "musí" o pozornost současníků bojovat. I jeho tichého pohřbu se přitom 4. listopadu 1939 zúčastnilo obrovské množství lidí. Hrob v Praze-Braníku ale po několika desetiletích zanikl. Na pekařského dělníka Sedláčka se kupodivu nevzpomínalo ani v době komunistického režimu. Možná že se nehodil svou účastí na protinacistické demonstraci v době paktu Molotov−Ribbentrop. Prokázal tak, že nejspíš nebyl dobrým soudruhem a pocty si nezasloužil. To ale není moc pravděpodobné. Zkrátka neměl štěstí ani na svůj druhý − historický život.

Někdy lidé a události rezonují trvale jako symboly, vzory, mýty. Jindy se skutečné či jen zdánlivé poselství znovu vynoří po letech s naléhavostí a nečekanou aktuálností. V únoru tohoto roku překvapil nebývalý ohlas připomínek výročí tzv. vítězství pracujícího lidu před sedmdesáti lety. Hodně z těchto ohlasů tvořily obavy, zda se únor 1948 nemůže znovu nějak opakovat. Poprvé bezmála po třiceti letech se totiž komunisté, byť nepřímo, podílejí na vládě. A vytrvale hájí Rusko, byť tamní režim má s jejich údajnými ideály jen velmi málo společného. Podobně intenzivní pozornost občanů vyvolalo nebývale silně připomínané výročí srpna 1968.

Také místa paměti mají svůj druhý život.

Po léta se věnce k uctění památky popravených českých odbojářů z druhé světové války kladly v ruzyňských kasárnách na neutrálním místě u pomníku nedaleko vstupní brány do areálu. V nedávné době byla ale pietně upravena část jízdárny, kterou prošlo 17. listopadu 1939 na 1200 odvlečených studentů. Na její zdi jsou dodnes viditelné stopy po kulkách. Již po válce bylo objasněno, že v jízdárně nacisté nepopravili devět studentských představitelů zatčených v noci ze 16. na 17. listopadu 1939. Popravovali zde až po Heydrichově příjezdu do Prahy v září 1941, během prvního stanného práva. Devět studentských funkcionářů zemřelo kolem půlnoci 17. listopadu po výstřelech popravčí čety SS venku, na místě asi tři sta metrů vzdáleném. Stalo se to tedy mimo budovu plnou studentů. Roku 2017 tuto skutečnost znovu připomněli vojenští archiváři Július Baláž a Martin Dubánek v časopise Historie a vojenství. Nově určili i skutečné místo popravy, ale nepřesnost se traduje dál. A kolik lidí by asi bylo schopno vyjmenovat zpaměti jména těch devíti popravených? Byli to sice studentští aktivisté, ale nezahynuli pro protinacistickou činnost. Zastřelili je bez rozsudku, jen pro výstrahu. Padl na ně los. Byli to Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert.

Na místě jejich popravy dnes stojí strohá hranolovitá budova kuchyňského bloku. Vyrostla někdy v době normalizace a nyní je zanedbaná a uzavřená. Tehdy buď historická paměť selhala, ponořila se, nebo byla ignorována. Třeba proto, že popravení nepatřili mezi "pokrokové" studenty nebo že přece u brány pomník na každoroční oslavu už stál a taky nebylo žádoucí do střeženého areálu pouštět civilisty. Ale přece jen dnes k pokroku došlo. Ruzyňská jízdárna, místo internace studentů 17. listopadu i pozdějších poprav nejméně 247 popravených vlastenců, je dnes pietně upravena. Zahynuli tady třeba organizátoři tajné armády Obrana národa generálové Josef Bílý, Hugo Vojta, František Horáček, Mikuláš Doležal, Oleg Svátek, Václav Šára či podplukovník Josef Balabán z trojice odbojářů nazývaných později "tři králové" nebo náčelník Československé obce sokolské Augustin Pechlát. Alespoň několik jmen, aby se tak úplně nezapomnělo. Vojenský historický ústav Praha zajišťuje od letošního roku na vyžádání návštěvu této zapomínané a dříve nepřístupné památky.