Je to divné, když se mladí dnes oblékají tak jako kdysi naši otcové a my. Je to divné, když člověk vidí digitální hodinky − opět hrdě nošené. A já teď jen čekám, kdy se vrátí rovné fosforeskující lyže s podobně fosforeskujícími kombinézami. A nic se mi z módy nepříčilo víc než plísňákové džíny, ty do půl pasu vytažené, mrkváčovitého tvaru. Těm, kdo je nosili, jsme říkali diskofilové a diskofilky, hanlivě. Protože neměli názor, disko byla dutá, vyplňovací (d)uca-(d)uca hudba, a šli po srsti, ne proti ní, byli smířeni se světem. A vyhovoval jim. Ne jako my: snílci hipíci, kafkovští undroši, vostrý pankáči, s ničím se nepatlající anarchisté atd. A teď ty přesně stejné, šílené plísňáky nosí mladé holky, nic netušíce, znova.

