Ten bělostný oblek český divák dobře zná. Když v první povídce nového snímku bratří Coenů Ballad of Buster Scruggs vjede titulní hrdina do té nejtypičtější westernové krajiny na pomezí Utahu a severní Arizony, jako by slavným údolím Monument Valley cválal sám Limonádový Joe.

Zpívající pistolník Buster Scruggs nedrží v rukou otěže, ale kytaru, a ačkoli má jinak svou misantropickou povahou daleko k ušlechtilému Joeovi z české filmové klasiky, je zřejmé, že Ethan a Joel Coenové ve snímku, který lze nyní vidět v internetové videotéce Netflix, skládají poctu právě "českému westernu" Oldřicha Lipského z roku 1964.

A když se o několik povídek později vynoří z větvoví jehličnanů Tom Waits, který se − taktéž za zpěvu − potuluje přírodou skoro jako Mrazík ze stejnojmenné ruské pohádky, divák zaváhá. Opravdu sleduje americký western?

Tom Waits tu nicméně ztvárnil hrdinu z povídky Jacka Londona All Gold Canyon a stejně jako postavy ze všech šesti povídek tohoto snímku na Divoký západ neodmyslitelně patří. To jen Coenové, věrni své estetice, překrucují typické westernové motivy do absurdního divadla. V případě povídky All Gold Canyon, jediné, ke které jim posloužila literární předloha, však zůstávají docela věrni slovům Jacka Londona.