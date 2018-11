Pouze něco přes čtyři roky veřejně působila skupina francouzských básníků a výtvarníků, která si říkala Vysoká hra a ve které se "smočil" i malíř Josef Šíma. Extrémním pohledem na svět předčili i surrealisty. Nestali se sice tak známými, jejich odkaz se ale přece stále vynořuje. Nejnověji připravila Moravská galerie v Brně výstavu o raných letech tvorby proslulého avantgardisty Josefa Šímy a jeho podílu na Vysoké hře.

"Aby mohly být napsány Rimbaudovy či Nervalovy verše, aby bylo možno malovat jako Chirico, Masson nebo Šíma, je nutno nejprve prožít velké dobrodružství, musí se zabodnout nůž do kulis předstírajících hmatatelný svět, je třeba vědět, že tvary metamorfují, že svět se ve spánku vypaří, že halucinace a percepce jsou jedno a že nelze zdravý stav považovaný za normu stavět do protikladu stavům jiným, označovaným za patologické," napsal v roce 1929 Roger Gilbert-Lecomte, básník a nejvýraznější osobnost skupiny Vysoká hra, jež byla v té době na svém zenitu.

Opilost, půst a drogy

Zárodek skupiny ale kunsthistorici vidí už o sedm let dříve, kdy se čtyři výjimeční, teprve patnáctiletí studenti sešli na lyceu v Remeši. Kromě Gilberta-Lecomta ještě René Daumal, Robert Meyrat a Roger Vailland. Říkali si Bratři Simplisté a pouštěli se do drsných experimentů. Zakoušeli opilost nebo naopak půst, psali v horečce, odpírali si spánek, úmyslně se dusili, společně "ochutnávali" drogy, vdechovali éter.

Podle Bertranda Schmitta, spoluautora katalogu k brněnské výstavě, cílem toho všeho bylo přiblížení se změněnému stavu vědomí. "Nehledají snadný a laciný přístup k prostým rozkoším a umělým rájům, ale cestu k nejzazšímu poznání, kterého v 'normálním' stavu nelze dosáhnout," uvádí Schmitt a připojuje rouhavé prohlášení Daumala: "Pokud by bylo možné dosáhnout jistoty za cenu těžkých nemocí, postižení nebo citelného zkrácení života, byla by to cena poměrně nízká."