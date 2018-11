Americké technologické firmy lákají zaměstnance na rozličné benefity, třeba na možnost stát se spoluakcionářem a mít podíl z úspěchu. Šéf IT v Kiwi.com David Pavlík se se zaměstnaneckými akciovými programy v USA setkal, když pracoval v Amazonu, Netflixu, Microsoftu i v Muskově firmě SpaceX. Ta sice ještě nevstoupila na burzu, ale akcie zaměstnancům nabízela, byť nebyly veřejně obchodovatelné.

"Byla to součást kompenzace, ne-li jedna ze stěžejních částí. Třeba v Netflixu jsem znal lidi, kteří měli úspory a sto procent platu mohli vkládat do akcií. Na to lidé v Česku nejsou zvyklí, firmě většinou nevěří natolik, aby v ní nechali úspory. Ale určitě se to mění," podotýká Pavlík, jehož prý oslovují společnosti, aby s ním konzultovaly možnost založení zaměstnaneckého akciového programu.

Ve Spojených státech se takto firmy snaží udržet si zaměstnance co nejdéle. Některé mají zvláštní "osvěžovací" programy pro věrné − věnují jim nový balíček akcií. "Když jsem nastupoval do Amazonu, akcie stála 180 dolarů. Dnes je zhodnocení desetinásobné. V Netflixu se za dobu, co jsem tam působil, akcie znásobily snad stokrát," upozorňuje Pavlík. Důležitým pracovním bonusem je v USA také krytí zdravotního pojištění. Zaměstnavatel ho platí třeba za celou rodinu specialisty, jehož si chce udržet.

"Některé firmy pak začaly dávat nové typy benefitů. Třeba u Netflixu přišla neomezená dovolená. To neznamenalo, že můžu být rok v tahu. Znamenalo to, že když má člověk práci hotovou, nikdo neřeší, jestli jede na dva nebo tři týdny na dovolenou," vysvětluje Pavlík. Na programátory zafungovalo i prostředí, kde se cítili "sví" a mohli volně prosazovat své nápady. "Do takových start-upů kdysi odešlo mnoho lidí z Microsoftu. Firma ale dokázala udělat comeback tím, na jakých projektech začala pracovat a jak začala přistupovat k zaměstnancům. Lidé se k ní vracejí," podotýká Pavlík.