Florbal je v Česku fenomén. Po tradičních "velmocích" tohoto sportu Švédsku a Finsku patříme ještě spolu se Švýcarskem mezi nejsilnější florbalisty na světě. Po deseti letech hostí Praha vrcholnou akci − mistrovství světa. I když ne tak dramaticky jako dřív, sportu s plastovou hokejkou a děrovaným umělohmotným míčkem v tuzemsku stále roste členská základna. Hojně jej hrají děti na školách, po večerech tělocvičny obsazují party amatérských hráčů.

Světový šampionát se koná každé dva roky. V Praze, kde se kromě zavedených florbalových zemí představí třeba i Austrálie, Thajsko nebo Singapur, se také dobře ukáže, kam se florbal v Česku posunul. V šoubyznysu, kam sport obecně ostatně taky patří, je v tuzemsku metou O2 arena, dostat se tam, vyprodat ji. Vysočanská hala hostila část turnaje už v roce 2008, ale jen tu závěrečnou a pouze na dva dny. Nyní si florbalisté největší arénu v zemi pronajali na celých devět dnů trvání akce. I to dokazuje současnou sílu tohoto sportu.

Podle jedné legendy přivezli florbal do Česka studenti Vysoké školy ekonomické v roce 1984. Viděli jej při výměnném pobytu v Helsinkách, zkusili si ho, zaujal je. Po chvíli zkoušení a hraní na škole na první pionýry kolem Michala Bauera ale nikdo další nenavázal. Až po revoluci se florbal v Česku znovu objevil na scéně. V roce 1991 vznikl první, později slavný klub Tatran Střešovice. Hokejky se pak podle další tradované historky do Česka dostaly také díky cestovní kanceláři Excalibur a bratrům Vaculíkovým. Ti si ze zájezdu do Švédska přivezli první vybavení.

První ročník české florbalové ligy se odehrál v roce 1994, od té doby vzniklo přes 300 nových oddílů. Dnes má mužská reprezentace na kontě stříbrnou medaili z mistrovství světa (2004) a dva bronzy (2010, 2014). Oficiální počet těch, kteří se tomuto sportu dnes věnují, se blíží 40 tisícům. Na Švédy nicméně pořád nedosáhneme − tam registrují (při srovnatelném počtu obyvatel v zemi) florbalistů třikrát tolik, jednoznačně nejvíc na světě.

Florbal vznikl ve Spojených státech před šedesáti lety, kdy si zaměstnanci továrny na plasty Cosom v Minneapolisu vyrobili první plastové hokejky. Jako alternativu hokeje si ho oblíbily zejména skandinávské země, kam přišel v 70. letech. Od té doby zejména Švédsko a Finsko platí za nejlepší na světě.

Pomohlo Nagano

Česko je hokejová země. Každý přesně ví, kde byl ve chvíli, kdy obránce Petr Svoboda vypálil od modré a rozvlnil síť za Štalenkovovou brankou. Ano − Nagano, rok 1998. A pak zlatý hattrick, tedy tři tituly mistrů světa v hokeji mezi lety 1999 a 2001. A právě tady jsou kořeny florbalové mánie.

Osvojit si bruslení a další hokejové dovednosti je poměrně náročné, patří také k nejdražším sportům. Výrazně dostupnější florbal přitom nabízí mnoho parametrů, které člověk může zažít při hokeji. Tým kolem sebe, rychlost, hru na branky, střely, nájezdy. Navrch v teple tělocvičny, která je zpravidla nedaleko. Díky striktním pravidlům jde o téměř nekontaktní sport, takže při něm dochází k menšímu počtu zranění než při hokeji. A moc nestojí. Tričko, trenky, boty, hůl − investice v řádu stokorun, maximálně jednotek tisíců.

"Já začal v polovině 90. let, bylo mi 16. Hala Tatranu Střešovice byla asi 100 metrů od místa, kde jsem bydlel, chodili tam kamarádi, chyběl jim gólman, tak jsem tam takhle jednou přišel a už tam zůstal," vzpomíná brankář Tomáš Kafka na své začátky. Česká florbalová legenda skončila aktivní kariéru po více než dvou desítkách let letos. Kromě svého hlavního zaměstnání (pracuje pro poradenskou společnost EY) je dnes florbalovým funkcionářem − viceprezidentem klubu Tatran Střešovice.

Podle Kafky bylo právě Nagano jedním z velkých impulzů pro atraktivitu tohoto sportu u nás. "A ještě předtím to bylo Czech Open. Mezinárodní turnaj klubů, který se u nás každoročně koná od roku 1993, všem ukazoval, kam by se florbal mohl posunout, jaký může být v podání těch nejlepších skandinávských klubů. Třeba jen co se týče vybavení, které si sem vozili," popisuje Kafka.

Infografika Infografika Florbalové Česko

David Pospíšil pracuje v Praze v bance, každý týden organizuje florbal pro své kamarády. Řada z nich je absolventy VŠE, podobně jako "otcové zakladatelé" tohoto sportu v Česku. "Chodíme do tělocvičny na základní školu na Žižkově letos desátým rokem. Hledali jsme nějakou sportovní aktivitu pro vyžití po práci. Florbal je jednoduše přístupný v podstatě komukoliv. Začátečníci si ho snadno osvojí mnohem rychleji než jiné sporty," zamýšlí se Pospíšil. "To, že to hrajeme už tak dlouho, plánujeme na kulaté výročí nějak oslavit, nyní proto hledáme nějakou podobnou skupinu v zahraničí, že bychom si zahráli mezistátní přátelské utkání," dodává Pospíšil. Martin Jakubec je učitelem na základní škole v Brně. Podobnou partu má i on v Kuřimi, kde žije. "Je to rychlý, dynamický sport, pořád se v něm něco děje," líbí se mu.

Takových jako dva zmínění "rekreanti" jsou v Česku odhadem desetitisíce. Muži, ženy, děti. Podchycení dětí ve školách a přilákání těch nejmenších k tomuto sportu byl dříve velmi důležitý faktor růstu popularity florbalu. "Ještě na konci devadesátých let jsem, když jsem řekl, že hraju florbal, musel každému vysvětlovat, co to je. To už se samozřejmě změnilo," poznamenává Filip Šuman, prezident Českého florbalu.

"Na začátku milénia se začalo se školami pracovat systematičtěji. Věděli jsme, že s novým sportem, který zná jen málokdo, nezačnou třicetiletí lidé. Jít s tím do škol byla logická cesta. Děti jsou otevřeny novým věcem, nemají žádná očekávání. Jezdili jsme proto do škol, organizovali školní turnaje. A ono je to začalo bavit. Učitele i děti," vzpomíná Šuman.

V zemi se dokonce v minulých letech vyprofilovalo několik škol s rozšířenou výukou florbalu. "I mnoho klubů v počátcích vznikalo na půdorysu školních týmů, gymnázií nebo vysokých škol. Což znamená mimo jiné to, že florbalisti nejsou úplně hloupí," glosuje Kafka.

Důležitým zlomem pro zvýšený zájem o florbal bylo mistrovství světa v roce 2008. "To ukázalo náš sport ve velmi nablýskané podobě. Zvedlo to sebevědomí lidí i ve sportu samotném. Uvnitř hnutí. Došlo nám, že to jde dělat ve velkém a že z florbalu jednou může být elitní sport v Česku," upozorňuje Šuman.