Na ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se několik let snášela kritika kvůli podmínkám pro čerpání peněz z evropských fondů na podporu podnikání. I kvůli tomu se nedařilo peníze vyčleněné na roky 2014 až 2020 čerpat dostatečně rychle a kritici začali varovat, že Česko nestihne do konce období všechny peníze využít.

I když se situace letos zlepšila, ministerstvo samotné s rychlostí čerpání není spokojené. "Stav nepovažujeme za ideální, předpokládali jsme rychlejší proplácení finančních prostředků," uvedl František Kotrba z tiskového oddělení MPO.

Vedle snahy ministerstva zjednodušit podmínky čerpání by nyní situaci mohl pomoci plán vlády na přesun části peněz na podporu podnikání do jiných oblastí. Finance by měly pocházet například z nevyčerpaných dotací na vysokorychlostní internet.

V září podle Kotrby proběhlo jednání s Evropskou komisí, které zástupci české vlády navrhli přesunutí celkem 6,2 miliardy korun z operačního programu na podporu podnikání a inovací do dvou jiných − na podporu životního prostředí a regionální rozvoje. Jde o něco přes pět procent celkové částky, která byla na dotace pro podnikání a inovace vyčleněna pro roky 2014−2020. Součástí návrhu je rovněž přesun dvou miliard korun v rámci podpory podnikání. Místo efektivnějšího nakládání s energiemi by peníze měly podpořit rozvoj infrastruktury a malé a střední podniky.