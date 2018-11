Na tom, že v Praze je potřeba vyřešit otázku dostupnosti bydlení, se politici shodnou. Horší je to už s tím, jak toho docílit. Klíčovou roli ve zdražování bytů hraje pomalé povolování staveb. Známá poučka říká, že čeho je málo, to je drahé. Stavebníkům by mohl ulevit nový stavební zákon, ten by měl ale nabýt účinnosti až v roce 2023.

Do té doby je proto nutné přijmout alespoň prozatímní řešení, které pomůže zkrátit a zefektivnit povolovací proces u staveb. Právě to bylo tématem diskusního setkání platformy Urban Leader's Club, které tento týden pořádalo vydavatelství Economia.

Odborníci včetně Petra Hlaváčka, prvního náměstka pražského primátora, navrhují zřídit jeden centrální stavební úřad, který už ostatně v minulosti fungoval. Jednotlivá pracoviště jsou dnes personálně poddimenzovaná a jejich zaměstnanci zavalení prací.

"V Praze není dostatek lidí, aby tu bylo 22 profesionálních a rychlých stavebních úřadů," řekl Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR). "Řešením tedy není obsadit místa dalšími lidmi," dodal. Školy neprodukují dostatek odborníků a ty nejlepší absolventy zaměstnají developeři.