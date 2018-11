Americký prezident Donald Trump mluví hodně a rád a pro kritická slova nikdy nejde daleko, a to ani na adresu spojenců. O to je nápadnější, že ve vztahu k Rusku a jmenovitě k prezidentovi Vladimiru Putinovi se Trump opakovaně drží zpátky. Už mnohokráte propásl příležitost zcela jasně pojmenovat, bez "možná" a "uvidíme, co bude", Putinovu agresivní politiku.

Trumpova reakce na ruský útok na ukrajinské lodě v Kerčském průlivu by tak na první pohled mohla působit jako překvapení. V rozhovoru pro Washington Post Trump uvedl, že se mu ruská agrese nelíbí, a pohrozil, že zruší už oznámenou schůzku s Putinem na okraj nadcházejícího summitu skupiny G 20 v Buenos Aires.

Teoreticky si lze představit, že doma v Rusku by si Putin za schůzku s Trumpem přičetl plusové body. A z tohoto pohledu by pro něj její zrušení bylo trestem, jak se snaží naznačit Donald Trump. Realitou však je, že Putin by neměl žádnou práci převrátit zrušené setkání v pravý opak. V další důkaz, že Trump nemá důvod či odvahu se mu veřejně postavit, že Trumpův pohled na jeho politiku je shovívavý, v zásadě chápavý.