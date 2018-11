Společnost BASF chce v roce 2020 otevřít ve Finsku svůj první závod na výrobu bateriových materiálů. Toto strategické rozhodnutí bude mít na elektrobaterie užívané v automobilovém průmyslu zásadní vliv.

"Elektromobilům se zvýší dojezdová vzdálenost na jedno nabití ze stávajících 300 na 600 km. Navíc se zkrátí doba nabíjení na 15 minut, a to při poloviční velikosti baterie," říká v rozhovoru pro HN Filip Dvořák, výkonný ředitel BASF pro Českou republiku.

HN: Finský závod bude stát ve městečku Harjavalta. Proč jste se rozhodli zrovna pro tuto lokalitu?

Těch důvodů bylo více. V té lokalitě už existuje rafinerie na kobalt a nikl, což jsou klíčové materiály pro výrobu baterií. Vlastní ji společnost Nornickel, se kterou jsme podepsali memorandum o spolupráci. Budeme tak přímo u zdroje a můžeme se soustředit na zlepšování vlastností baterií. Dalším důvodem je to, že chceme tak trochu vrátit technologické know-how do Evropy. V posledních deseti letech se totiž většina tohoto know-how, ať už šlo o elektroniku, solární panely, biotechnologie, či právě elektromobilitu, přesunula mimo EU, především do Asie.