Lidovci odmítli kandidovat do Evropského parlamentu společně s TOP 09 a STAN. Řeklo by se, že je to vlastně jedno, protože eurovolby v Česku tradičně skoro nikoho nevzrušují (volební účast byla posledně druhá nejnižší ze všech zemí EU − 19 procent). Jenže podstatné je něco jiného. Jde o jasný signál, že byl zatlučen další hřebík do rakve projektu integrace pravého středu v Česku.

Spolupráce této části spektra přitom dává dokonalý smysl. Máme tady tři strany (TOP 09, STAN, KDU), které jsou jednoznačně prozápadní, vstřícné k dalšímu postupu evropské integrace, s podobnými náhledy na ekonomickou politiku. Zároveň s odporem k autoritářství, babišovské bezhodnotovosti a zemanovské stabilizaci společnosti na čínský způsob. Logické by bylo pokusit se překonat některé rozdíly (sociální konzervatismus KDU versus liberální přístup TOP 09) a dát to dohromady. Počítejme: všechny tři partaje získaly ve volbách 2017 lehce přes pět procent hlasů. Za to inkasovaly dohromady 23 poslaneckých mandátů. Kdyby kandidovaly společně, měly by, kvůli českému volebnímu systému zvýhodňujícímu větší subjekty, mandátů minimálně o deset víc. Proč je proboha nechávají svým politickým soupeřům, či rovnou nepřátelům?