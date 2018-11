Radoslaw Sikorski, který současnou polskou vládu označuje za tvrdé euroskeptiky, naznačil, že by kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu příští rok na jaře, a vrátil se tak do politiky. Je podle něj potřeba se postavit těm, kteří chtějí EU rozbít zevnitř. Evropští kritici Angely Merkelové a současné německé politiky budou podle Sikorského na její éru ještě dojatě vzpomínat. V rozhovoru pro HN se vyjadřuje i k novému ruskému ataku na ukrajinské lodě.

Kdysi jste řekl, že se více bojíte německé nečinnosti než aktivity v Evropě. Platí to i nadále, když se podíváme na růst podpory německých populistů?

Šlo o německé vedení při záchraně eurozóny, nebylo tehdy jisté, zda by unie přežila její rozpad. Ale samozřejmě, Němci jsou největším akcionářem Evropské unie, mají kolem dvaceti procent akcií a po odchodu Velké Británie budou mít kolem pětadvaceti procent. Největší akcionář nemá kontrolu a musí na všechno dělat koalice. V případě potíží má pak největší ztráty. Není to tak, že Němci vládnou Evropské unii, ale bez Němců je těžké cokoliv dělat. Jsou nezbytní, ale musí své vedení prosazovat přes unijní instituce a procedury, kterých se účastníme všichni.

Takže se nebojíte růstu podpory populistů v Německu?

Mám takovou tezi, že ti, kteří kritizují dnešní Německo a kancléřku Merkelovou obviňují z bůhví čeho, budou za chvíli na toto Německo se slzou v oku vzpomínat. Alternativa přece není lepší, jen horší.

Když se podíváte na Evropskou unii, vidíte nějaké další možné exity?

Bojím se o Českou republiku. Krom toho, nebo možná právě proto, že v Polsku máme nacionalistickou vládu, u nás máme největší podporu členství v EU z celé unie. U vás je naopak nejmenší, a to jsme sousedy. To není vůbec dobře.

A co možnost polexitu prostřednictvím nějaké nehody či náhody?

To spíš kvůli hlouposti. Tak jako ve Velké Británii. Pomocí arogance a ignorance politiků a politickou metodou spočívající v mobilizaci veřejnosti proti Bruselu: všechno dobré jen já, všechno špatné jen Brusel.

Před dvěma týdny jsem mluvil s premiérem Morawieckým, který odmítl, že by byl v čele euroskeptické vlády. Naopak hovořil o tom, že je proevropský…

Když se podíváte na veřejnoprávní televizi, která se dostala do rukou vládnoucí politické strany, pořád, ve dne v noci se vymlouvá na Evropskou unii. To je opravdová politika vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), a ne nějaké deklarace. Vláda je euroskeptická, porušuje polskou ústavu a unijní dohody. I premiér Mateusz Morawiecki říká, že unie nám sice staví chodníky, ale to neznamená, že se máme dobře.