Z poutního areálu s barokním kostelem ve středu Mariánských Radčic je to k dvě stě metrů dlouhé betonové stěně na kraji vsi asi půl kilometru. Nevzhledná, dvanáct metrů vysoká zelená bariéra má obec chránit před hlukem a prachem z blízkého velkolomu Bílina. Mnohým ale spíš připomíná, na jak zvláštním místě žijí. Jedním z největších odpůrců pokračování těžby je místní farář Philipp Irmer, který do vsi přišel před 15 lety z německého Vestfálska. "Po nás snad, tedy aspoň doufám, přijdou další generace. A když my tady zemi mordujeme, děláme vše pro to, aby už žádné zítra neexistovalo," říká.

HN: Soužití s hnědouhelným velkolomem podle vás není dobré?

Všem tady vadí prach, kterým nás důl otravuje, ale aby lidé dali nějak najevo nespokojenost, to ne. Jistě, máme tady tu v uvozovkách krásnou zelenou, údajně protiprašnou a protihlukovou stěnu, jak já říkám, ten šrot. Ale co jinak? Jinak šachta neudělala proti prachu a hluku nic. Občas tu projede nějaký kropicí vůz, to je pravda, ale to se mi zdá málo. Pardon, zapomněl jsem, vybudovali nám koupaliště, asi až budeme zaprášení, abychom se mohli prachu zbavit ve vodě.

HN: To koupaliště je navíc blízko dolu i oné stěně.

Ano, na místě, kde se práší více než na druhé straně vesnice. Nechci ale být k dolu úplně nespravedlivý. Oni se snaží vesnici pomáhat, dávají peníze na různé kulturní akce, podporují ledacos, co by bez nich nemohlo být. Pro mě je ale spíš otázka, zda už v dnešní době celá ta těžba není úplně zbytečná. Argumenty ohledně zaměstnání lidí podle mě už neplatí. Práce je dnes dost. Možnosti najít si jinou jsou jak v Německu, kde se mimochodem těžba hodně tlumí, tak tady. Je navíc krátkozraké říkat, že kvůli mému místu musí něco, co jinak všem škodí, pokračovat. A je to hloupé i vůči lidem z širokého okolí, kteří na šachtě ani nepracují.

HN: Je tady prach skutečně tak cítit? Třeba dnes se to nezdá.

Viděli jste moje auto? Včera jsem ho měl umyté, dnes už na něj zase mohu nakreslit prasátko. S prachem je to tu opravdu hrozné, hlavně nyní, když je inverze. Včera jsme byli v Německu, tam bylo krásné jasné počasí, přijeli jsme do Cínovce a tam nás čekala šedá zeď.

HN: A lidé se nebrání, neprotestují, nepožadují po šachtě lepší protiprašná opatření?

Zdá se mi, že o tom nezačínají víc přemýšlet ani ve chvíli, kdy mají zdravotní potíže. Odkud mám takový kašel? Kde se vzala ta rakovina plic? Není asi náhodou, že lidé zde mají více onemocnění dýchacích cest než jinde. Ale neptají se, neposílají na šachtu dotazy, petice. Hlavně že mám střechu nad hlavou, chleba, auto a pivo. To, že o tom nepřemýšlejí, je pro mě nepochopitelné.