Nadace v Česku byly vždy odvážné a uměly prošlapat cestu obtížným tématům, o nichž Češi vlastně nechtěli mluvit ani o nich přemýšlet a už vůbec na ně posílat dary, je přesvědčena Klára Šplíchalová. Nebýt mravenčí práce nadací, málokoho by podle ní napadlo podporovat ranou péči, umisťování dětí do pěstounských rodin nebo mluvit o umírání. Šplíchalová se nadačnímu sektoru věnuje dvacet let a je přesvědčena, že ten v Česku má na rozdíl od dalších postkomunistických zemí velmi dobré základy.

Fórum dárců je jediná organizace v Česku, která sdružuje veřejné i firemní nadace a nadační fondy. Jak se vlastně liší nadace a fondy od dalších forem neziskových a veřejně prospěšných organizací? V čem jsou výjimečné?

Nadace a fondy jsou profesionálními dárci, profesionálními investory do pozitivní změny ve společnosti. Ony rozdělují finance právě neziskovým organizacím, případně podporují i jednotlivce. Historicky jde o nejtransparentnější organizace, které v Česku existují a které tvoří dárcovské prostředí.

V čem je jejich transparentnost tak výjimečná?

Od roku 1998 existuje velmi přísný nadační zákon, který jim ukládá předkládat výroční a finanční zprávy a procházet auditem. V současné době povinnost platí jen u nadací, u nadačních fondů je volitelná, ale ty fondy, které chtějí být kredibilní, přesto výroční a finanční zprávy, stejně jako ty auditní, zveřejňují i nadále.

Co znamená, když firma založí nadaci: ◼ jasný a dlouhodobý závazek firmy k podpoře vybraného účelu,

◼ jednoznačné vyjádření filantropického přístupu firmy,

◼ časté propojení se značkou (na 80 % firemních nadací a fondů má v názvu svého zřizovatele),

◼ možnost zapojení zaměstnanců do aktivit nadace,

◼ transparence (jasné oddělení výdajů firmy od rozpočtu nadace).

V Česku funguje přes 2000 nadací a fondů. Je to hodně, nebo málo ve srovnání s jinými zeměmi?

Důležitý není počet, ale jejich stabilita a dopad. Tuzemský nadační sektor je velmi výjimečný v dobrém slova smyslu ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy. Přední české nadace − například Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Charty 77, Nadace Partnerství − na trhu fungují přes dvacet let, investovaly miliardy korun do důležitých prospěšných projektů, byly to ony, které otevíraly mnohdy nepopulární témata, prošlapávaly cestu.

České nadace byly vždy odvážné. Na propagaci podpory rané péče má obrovskou zásluhu právě Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Terezy Maxové je průkopníkem tématu pěstounské péče, Nadační fond Avast paliativní péče a mohla bych pokračovat.

Zatímco v Česku existují jak nadace, tak nadační fondy, v dalších zemích se hovoří pouze o nadacích? Proč v Česku existují dva typy nadačních organizací? A je to vůbec pro sektor dobře?

Slovo nadace je i u nás někdy synonymem pro veřejně prospěšnou a charitativní práci, ale v českém právním prostředí je těch právních forem více a mají svá specifika. Nadace a nadační fondy zejména podporují další subjekty a financují potřebné projekty, ústavy a obecně prospěšné společnosti, poskytují veřejně prospěšné služby, třeba v nemocnicích nebo domovech pro seniory, a spolky zase pracují pro svoje členy. Ta variabilita současně umožňuje, aby tyto organizace mohly pokrýt celou škálu potřeb a pomáhat tam, kde je třeba.