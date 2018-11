Proč podporujete odchod mladých talentovaných lidí do zahraničí? Vždyť Česká republika je potřebuje jako sůl. Na tuto otázku odpovídám − ano, potřebuje. A právě proto to děláme. Za těch 11 let, během nichž nadace Bakala Foundation podporuje studium nadaných studentů na zahraničních univerzitách, nám prošlo pod rukama bezmála 150 talentovaných mladých lidí. Jsou to studenti různých oborů s odlišnými plány, ale spojuje je velký talent, sny a odvaha uspět v náročném studiu na těch nejlepších světových školách. Co je k tomu vede? Většinou je to zápal pro věc, ambice učit se od těch nejlepších a díky tomu dosáhnout ve svém oboru něčeho opravdu výjimečného (případně možnost daný obor vůbec studovat, pakliže se v Česku nevyučuje) nebo potřeba změnit přístup výuky na českých školách. Pojítkem je vždy přítomná chuť měnit svět k lepšímu.