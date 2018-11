Máme za sebou Black Friday, nákupní šílenství, kdy on-line obchody prodaly zboží za 4,2 miliardy korun, což je zhruba o pětinu více než loni. K Black Friday se přidaly i kamenné obchody. Podle analýzy Acomware se letos zapojilo 53 procent kamenných řetězců. Black Friday se tak podle některých analýz stal největší nákupní akcí v Česku.

Obchodníky ovšem zajímá něco jiného. Pokud to skutečně je největší nákupní akce Česka, kam ještě může expandovat? Co všechno se dá od nákupní horečky čekat v budoucnosti a jak ji ještě víc rozproudit, tedy jaká anabolika zvolit. A protože i co se týče budoucnosti obchodu, existuje řada prognóz, podívejme se, co nás, "nebohé" spotřebitele, v budoucnosti čeká.

S nástupem internetových obchodů se zdálo, že ty kamenné čeká zánik. Stejný pocit přineslo mobilní nakupování, které se šíří jako epidemie − koneckonců mobil je jediná věc, která člověka neopouští nikde, ani ve sprše, jak ukázal americký průzkum, podle kterého si právě z této místnosti objednává zboží pětina klientů. Osud některých obchodních center, která se potácejí na okraji krachu, by mohl naznačovat, že kamenným prodejnám zazvonil zvonec.

Přesto praxe ukázala, že reálné prodejny reální lidé chtějí. Sice ne tak velké a spíš jiné, než existují nyní, ale chtějí. Například čínský Jd.com, jeden z největších internetových prodejců, otevírá denně tisíc nových prodejen. Vyplatí se mu to. "Osobní zážitek" ze zkoušení a osahávání je internetem nenahraditelný. Kamenné obchody se ale v budoucnosti budou muset podstatně změnit. Jak budou vypadat?

Nástup umělé inteligence

Podle webu HackerNoon.com většinu prací v obchodě převezmou roboti. Protože ale už nyní mladší generace vyžaduje rychlou digitální interakci s obchodem (koneckonců si přes internet objednává zboží 96 procent Američanů, přičemž plná čtvrtina tak činí přímo v obchodě, kde si chtějí něco koupit), bude se tomu robot muset přizpůsobit.