Mathilda Nostitzová (82)

Foto: archiv Mathildy Nostitzové

zakladatelka Nadačního fondu Mathilda

◼ Narodila se na zámku v Plané na Tachovsku. Komunisté ale její rodinu z Československa vyhnali, a tak od 12 let vyrůstala v Německu.

◼ Vystudovala hotelovou školu. Pracovala v hotelu, pro leteckou společnost Lufthansa i jako novinářka pro časopisy Spiegel a Constanze.

◼ V roce 1970 se vdala za italského diplomata Maria Quagliottiho. Společně procestovali celý svět.

◼ Po sametové revoluci se vrátila do vlasti, kde začala pomáhat nevidomým a slabozrakým.

◼ V roce 2010 založila Nadační fond Mathilda společně s Lubošem Krapkou, který je jeho ředitelem.

◼ Získala řadu ocenění, například Cenu Via Bona Nadace Via za individuální filantropii (2007), Cenu ministra zahraničních věcí Gratias Agit (2008), cenu Významná česká žena ve světě (2009) a Pamětní stříbrnou medaili za celoživotní přínos a podporu zrakově postižených (2012) v Senátu Parlamentu ČR.

◼ Žije střídavě v Česku a Itálii.