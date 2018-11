Obliba nakupování oblečení přes internet prudce stoupá, většině e-shopů s módou se ale navzdory tomu nedaří dostat ze ztrát. Podle odborníků za to může fakt, že lidé vracejí zakoupené oblečení častěji než jiné zboží. Jednička mezi českými e-shopy v tomto oboru Zoot.cz už dlouho hledá cestu, jak se černým číslům přiblížit. Nyní proto vyjednává, že by své zboží nabízel také v druhém největším českém internetovém obchodu Mall.cz. Zástupci obou firem to HN potvrdili.

Mall.cz, který ovládá PPF Petra Kellnera a miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, už na podobné bázi spolupracuje s desítkami dalších obchodníků − například s e-shopem s pneumatikami Tomket.cz. Zoot, který v prvním letošním pololetí skončil ve ztrátě 143 milionů korun, by se tak brzy mohl stát dalším z nich.

Princip je jednoduchý: velký e-shop na svých stránkách hostí zboží menších prodejců a z prodaných kusů si zpravidla bere provizi. Stejnou službu nabízí také největší světový internetový obchod Amazon.