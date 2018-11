◼ ČESKO

Vojáci USA a ČR jsou vyšetřováni kvůli Afghánci

Čeští a američtí vojáci jsou vyšetřováni kvůli smrti afghánského vojáka Vahidulláha Chána. Ten byl ve vazbě pro podezření ze zabití vojenského psovoda Tomáše Procházky minulý měsíc. Uvedl to americký deník The New York Times. Chán byl po výslechu západními vyšetřovateli vrácen afghánským jednotkám. Podle tamních úřadů byl zbitý a krátce poté zemřel. České ministerstvo obrany důrazně odmítlo, že by vojáci takový čin spáchali.

◼ IZRAEL

Zeman chce přesun ambasády do Jeruzaléma

Prezident Miloš Zeman chce přesvědčovat českou vládu o přesunu české ambasády do Jeruzaléma. Zeman to včera řekl v Jeruzalémě. V pondělí vystoupil s projevem v izraelském parlamentu − Knesetu, kde poslancům slíbil, že udělá vše pro přestěhování českého velvyslanectví z Tel Avivu. Definitivní slovo v této otázce bude mít právě česká vláda; postoj ministerstva zahraničí je zdrženlivý.

◼ ČESKO

Rada Prahy navrhuje výdaje 73,5 miliardy

Praha by mohla v příštím roce hospodařit s příjmy více než 59 miliard a výdaji asi 73,5 miliardy korun. Rozdíl dorovná mimo jiné převody peněz z letošního roku či financemi od státu. Materiál schválili pražští radní. Návrh ještě není definitivní, nejsou v něm započítány například převody financí. V prosinci rozpočet projedná magistrátní finanční výbor a 13. prosince zastupitelé hlavního města.

◼ ČESKO

Na zákonu se mají nejdřív shodnout odbory a firmy

Vláda dostane připravovanou novelu zákoníku práce k projednání až poté, co se na ní dohodnou odbory a zaměstnavatelé. Na odborářské konferenci to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Od zástupců firem a zaměstnanců bude žádat písemnou dohodu o podobě pracovního kodexu. Podepsat by ji měli do února. Novela zákoníku zavádí mimo jiné pravidelnou valorizaci minimální mzdy.

◼ ČESKO/IZRAEL

Česko a Izrael podepsaly dohodu o vodě a recyklaci

Česká republika bude intenzivněji spolupracovat s Izraelem v oblasti využívání vody či třídění odpadů. Vyplývá to z mezivládní dohody, kterou v Jeruzalému český ministr pro životní prostředí Richard Brabec podepsal společně se svým izraelským protějškem Zeevem Elkinem. České a izraelské ministerstvo již mají v oblasti ochrany životního prostředí podepsané memorandum, které nyní povýší na mezivládní dohodu.

◼ ČESKO

Studenti ČVUT obhájili stříbro v soutěži Amazonu

Tým studentů Českého vysokého učení technického pod vedením doktoranda Jana Pichla obhájil se svým konverzačním počítačovým programem (botem) Alquist loňské druhé místo v soutěži Alexa Prize pořádané technologickou společností Amazon. Výsledky oznámil Amazon v Las Vegas na úvod pětidenní konference AWS re:Invent. Český tým získal 100 000 dolarů (2,3 milionu korun). Úspěšnější byli jejich kolegové z Kalifornské univerzity v Davisu s chatbotem Gunrock.

◼ ČESKO

Medvěd na Vsetínsku už neškodí, asi přešel hranice

Ochránci přírody odvezli z terénu odchytovou klec na medvěda, která byla na jednom z hřebenů Vsetínských Beskyd. Klec tam instalovali na začátku listopadu, přilákala však pouze jiná zvířata. Medvěd neudělal už více než tři týdny žádnou škodu. Je možné, že utekl na Slovensko, nebo se konečně chová jako slušný medvěd, řekl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí. Asi čtyřletý medvěd se na Vsetínsku pohyboval od září, choval se netypicky.

◼ ČESKO

Připravují se porodní centra, kde lze rodit bez lékaře

V prvních nemocnicích se připravují Centra porodní asistence, kde bude možné rodit bez lékaře. Bude ale k dispozici při komplikacích. Řekla to náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Nejdál je příprava v pražské Nemocnici Na Bulovce, kde vznikají dva takové apartmány. Jedná se i s Apolinářem či nemocnicemi v Brně a Olomouci. Po alternativě k porodu v klasické porodnici volají dlouhodobě některé rodičky a porodní asistentky.

◼ ČESKO

Růst nakažení HIV se zastavil

Nárůst počtu nových případů HIV pozitivních lidí se podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zřejmě zastavil. Ke konci října jich bylo 180, loni 254 za celý rok. Zatím nejvyšší počet zaznamenal SZÚ v roce 2016, letošní počty budou podle odhadů na úrovni roku 2012. Změny zřejmě souvisí se změnou léčby, která nastala před několika lety.

◼ ČESKO

Vnitro chce desítky nových aut na sledování

Ministerstvo vnitra hodlá pro specializované útvary policie nakoupit nová vozidla v hodnotě 51 milionů korun. O veřejné zakázce bude úřad příští týden informovat vládu. Policisté by mohli dostat až 95 nových vozů. Policistům budou sloužit ke sledování. "Celorepublikové útvary policie v současnosti používají dopravní prostředky, které jsou zčásti již za stanovenou životností," uvedlo ministerstvo.

◼ ČESKO

Na Václavské náměstí se mohou vrátit tramvaje

Hlavní město zahájí první kroky pro přípravu tramvajové trati, která má vést od Národního muzea dolů do poloviny Václavského náměstí. Noví radní včera pověřili dopravní podnik, aby začal s přípravnými pracemi pro napojení na stávající trať ve Vinohradské ulici. Trať by mohla stát do čtyř let. Zároveň město připravuje další trať od Vinohradské kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice, její příprava však potrvá déle.

◼ ČESKO

Krkonoše hlásí 11 milionů návštěv ročně

Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo navštívilo v roce 2017 více než 3,65 milionu lidí, kteří zde dohromady strávili 11,3 milionu dní. Odhad byl vytvořen podle dat mobilních operátorů, očištěných o místní obyvatele i ty, kdo pravidelně dojíždějí za prací, sdělil mluvčí parku Radek Drahný. Jde o nejpřesnější informace o návštěvnosti českých Krkonoš. Dosud byl odhad téměř dvakrát nižší.

◼ ČESKO

Expolicista Kadlec uzavřel smír s pojišťovnami

Bývalý policista Karel Kadlec uzavřel smír s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP), která na muže podala žalobu kvůli neuhrazení části škody, jež vznikla při nehodě v dubnu 2016. Kadlec tehdy naboural zhruba dvě desítky aut. Původně asi 400 tisíc korun odmítal uhradit, v dohodě o smíru se ale zavázal, že škodu i náklady řízení ČKP zaplatí. V minulosti bývalý policista uvedl, že již zaplatil asi 1,1 milionu korun.

◼ VESMÍR

Sonda na Marsu může dobíjet baterie

Americká sonda InSight po úspěšném přistání na Marsu rozvinula solární panely. Díky nim má zajištěno každodenní dobití baterií. Úkolem pro nadcházející dny je vyklopení robotického ramene z přepravní pozice a pomocí připojené kamery vyfotit povrch v okolí sondy, aby odborníci určili místa pro průzkum. Rozmístění a zprovoznění nástrojů potrvá dva až tři měsíce.

◼ ITÁLIE

Boss mafiánské camorry byl zatčen poblíž Neapole

Italská policie zatkla v bytě ve městě Mugnano poblíž Neapole šedesátiletého bosse mafie camorra Antonia Orlanda, který se 15 let skrýval. Je považován za jednoho z nejnebezpečnějších zločinců Itálie. Jeho a další členy klanu zadržené již dříve policie stíhá mimo jiné za vraždu, obchod s drogami, pašeráctví a zločinné spolčení. Orlando nebyl při zatýkání ozbrojen.

◼ Z TWITTERU

Sledování seriálů na Netflixu, nebo příjem programů prostřednictvím placené televize? Kdepak! Realita českých domácností je úplně někde jinde. Dominuje bezplatná programová nabídka a řada lidí například vůbec netuší, co je HbbTV.

@lukaspolak

Šéf Digitálnírádio.cz Lukáš Polák komentuje výzkum společnosti Nielsen Admosphere, z nějž vyšlo, že jen 22 procent českých domácností má televizor připojený k internetu.

◼ ČESKO

Konec Krnáčové na Výstavišti

Pražští radní vyměnili radu Výstaviště včetně bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Vrací se náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který v minulosti kvůli neochotě vedení města zabývat se podezřením z machinací ve firmě z rady odešel.

◼ ESTONSKO

Estonská vláda migrační pakt OSN nakonec podpoří

Estonská vláda nakonec globální pakt OSN o migraci podpoří. Premiér pobaltského státu Jüri Ratas prohlásil, že takový je nyní postoj Estonska. Šéf vlády poukázal na stanovisko parlamentu, který se v pondělí večer vyslovil pro přijetí paktu. V polovině měsíce přitom estonská vláda rozhodla, že spornou rámcovou dohodu světové organizace nepodpoří. Vláda se podle Ratase bude řídit výsledkem hlasování parlamentu a o paktu už nebude dále diskutovat.

◼ USA

Trump nevěří, že klimatické změny zničí ekonomiku USA

Donald Trump nevěří, že klimatické změny budou mít na hospodářství Spojených států ničivý dopad. Americký prezident to řekl novinářům v Bílém domě poté, co jim sdělil, že četl část aktuálního klimatického hodnocení vydaného Národním úřadem pro oceány a ovzduší. Trump a řada dalších republikánských činitelů zpochybňují zásadní podíl lidské činnosti na oteplování klimatu. USA na Trumpův popud loni odstoupily od pařížské klimatické dohody z roku 2015.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Mayová vyzvala Corbyna k televizní debatě o brexitu

V Británii se rýsuje velká televizní debata o brexitové dohodě mezi premiérkou Theresou Mayovou a lídrem opozičních labouristů Jeremym Corbynem. Mayová v rozhovoru s bulvárním deníkem The Sun uvedla, že je na duel připravena. Úřad vlády podle listu předběžně stanovil termín debaty na 9. prosince, tedy dva dny před klíčovým hlasováním v dolní komoře britského parlamentu.

◼ ENERGETIKA

Češi si připlatí za elektřinu, někteří až tisíce korun ročně

Většina českých domácností si příští rok připlatí za energie. Podle analytiků mohou některým lidem náklady vzrůst až o několik tisíc korun ročně. Řada dodavatelů už ohlásila zdražení kvůli strmému růstu velkoobchodních cen. Výhodu mají zákazníci se zafixovanými cenami. Výši jejich plateb ovlivňuje pouze regulovaná část ceny. Ta podle včerejšího oznámení Energetického regulačního úřadu vzroste v průměru o 2,2 procenta.

◼ MALOOBCHOD

Sportisimo kupuje výrobce outdoorové značky Loap

Český řetězec se sportovním zbožím Sportisimo kupuje společnost Piccollo, která vyrábí outdoorovou značku Loap. Sportisimo značku získá prostřednictvím své dceřiné společnosti Strongfind. Akvizici nyní posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o plánované transakci informoval na svých stránkách. Posuzuje ji ve zjednodušeném řízení, což znamená, že rozhodnutí vydá do 20 dní.

◼ AUTA

Ghosn údajně na Nissan přesunul své osobní ztráty

Bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Carlos Ghosn, který byl začátkem týdne zadržen kvůli podezření z finančních machinací, přesunul na automobilku ztráty z osobních investic do finančních derivátů během finanční krize před 10 lety. Napsal to japonský list Asahi šimbun. Zdroje listu hovoří o ztrátách ve výši 1,7 miliardy jenů (342 milionů korun).

◼ MALOOBCHOD

Vánoce: Češi letos budou opět štědřejší

Průměrná částka, kterou Češi letos plánují utratit za vánoční dárky, stoupla o pětinu na 6137 korun. Za vánoční nákupy potravin, alkoholu a dekorací vydají Češi v průměru 4850 korun. Vyplývá to z průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit mezi 1500 respondenty.

Čtvrtou průmyslovou revoluci lidé vnímají spíš jako strašáka. Bylo by dobré medializovat věc tak, aby ji lidé vnímali jako pokrok.

Markéta Nesrstová

analytička společnosti Trexima

◼ MALOOBCHOD

Američané v kybernetické pondělí rekordně utráceli

Tržby z internetového prodeje se ve Spojených státech během takzvaného kybernetického pondělí meziročně zvýšily téměř o pětinu na rekordních 7,9 miliardy dolarů. Uvedla to společnost Adobe Analytics, která sleduje transakce 80 ze 100 největších internetových prodejců v USA. Kybernetické pondělí následuje po takzvaném černém pátku, jímž v USA tradičně začíná předvánoční nákupní sezona.

◼ PRŮMYSL

Výrobce jehel Groz-Beckert čeká obrat 2,2 miliardy

Firma Groz-Beckert Czech, která vyrábí jehly pro textilní stroje i díly pro tkalcovské stroje, měla letos za první tři čtvrtletí obrat 1,62 miliardy korun, meziročně o osm procent vyšší. Za celý rok plánuje růst obratu o 200 milionů na 2,2 miliardy korun. Mateřská německá společnost do tří závodů v Českých Budějovicích, Lužicích u Hodonína a Valašských Kloboukách investuje letos téměř 300 milionů.

◼ MALOOBCHOD

Lidl má v Česku už přes 11 tisíc zaměstnanců

Diskonty Lidl letos v Česku přijaly 700 nových zaměstnanců, a jejich celkový počet tak přesáhl 11 tisíc. Příští rok plánuje firma najmout podobný počet lidí. Firmě se daří nabírat i přes napjatou situaci na trhu práce, kdy mnoha odvětvím chybí pracovníci. Od 1. března 2018 činí nástupní mzda na pozici prodavač/pokladní při čtyřicetihodinovém úvazku 28 tisíc korun. Stejně nabízí skladníkům za třicetihodinový úvazek.

◼ CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Thomas Cook zhoršil výhled a zrušil dividendu

Britská cestovní kancelář Thomas Cook očekává za finanční rok 2017/2018 (do 30. září) zisk před úroky a zdaněním 250 milionů liber (7,3 miliardy korun). To je o 30 milionů liber méně, než předpovídala v září. Firma také zrušila dividendu. Ke druhému zhoršení výhledu za dva měsíce ji vedl nižší prodej last minute zájezdů i jednorázové výdaje. Akcie firmy v reakci na zprávu klesly až o třetinu.

◼ CENTRÁLNÍ BANKY

Guvernér Makúch skončí předčasně ve funkci

Guvernér slovenské centrální banky Jozef Makúch na včerejším zasedání bankovní rady oznámil odchod z funkce k začátku března 2019. Šestiletý mandát mu měl skončit na začátku roku 2021. Guvernér zastupuje Slovensko, které je členem eurozóny, i v Radě guvernérů Evropské centrální banky. Slovenská média dříve uvedla, že nástupcem Makúcha by se mohl stát ministr financí Peter Kažimír.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Letiště v Brně odbavilo v létě rekordních 226 tisíc lidí

Brněnské letiště v červenci i v srpnu zaznamenalo rekordy v počtu odbavených cestujících. Charterovými lety cestovalo na dovolené o 40 procent lidí více než loni, v součtu s pravidelnými linkami 226 tisíc. Přes léto měly v Brně základnu čtyři letadla společnosti Travel Service, která obsluhovala 20 destinací. Nejvíce lidé létali do bulharského Burgasu (50 tisíc). Následovala turecká Antalya a Heráklion na Krétě.

◼ CENTRÁLNÍ BANKY

Na nové padesátilibrovce by mohl být fyzik Hawking

Fyzik Stephen Hawking a nositelka Nobelovy ceny za chemii Dorothy Crowfootová Hodgkinová jsou prozatími favority mezi významnými britskými vědci, jejichž tvář by se mohla objevit na nové bankovce v hodnotě 50 liber. Britská veřejnost centrální bance zaslala téměř 175 tisíc nominací, z nichž Bank of England do užšího výběru zařadila více než 600 vědců a téměř 200 vědkyň. Své rozhodnutí oznámí v polovině prosince.

◼ PRŮMYSL

Americký konglomerát UTC se rozdělí

Americký průmyslový konglomerát United Technologies Corp. (UTC) se do roku 2020 rozdělí na tři samostatné firmy. Jedna bude zahrnovat letectví, druhá výtahy a třetí stavební divizi. UTC vyrábí letecké motory Pratt & Whitney, klimatizace Carrier či výtahy Otis. Rozhodnutí přichází poté, co UTC dokončila převzetí výrobce letecké elektrotechniky Rockwell Collins za 30 miliard dolarů.