Už je to pár let, únor 1997, vlaky na kolejích stojí, nádražní budovy jsou prázdné, železničáři čtvrtý den stávkují. Tehdejší místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Josef Lux se pouští do role vyjednávače mezi vládou a odboráři a je úspěšný. Druhý den už vlaky jezdí.

Je to dávná historka, kterou má ale smysl připomenout, protože o ní mluví jako o jednom ze zásadních okamžiků svého života lidovecký politik Marian Jurečka. Včera oznámil kandidaturu na předsedu strany.

"V té době jsem studoval střední školu a veřejné dění mě hodně zajímalo. Když jsem četl o tom, jak Josef Lux tehdy vyjednal ukončení stávky, líbilo se mi to a začal jsem uvažovat o tom, že bych se přihlásil do lidové strany," sdělil HN Jurečka, který skutečně o rok později do KDU-ČSL vstoupil. A právě Luxe měl za svůj vzor, byť ten právě v tomto roce zemřel.