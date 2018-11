Dopoledne do školy, odpoledne na kroužky − třeba v pondělí na florbal a ve čtvrtek na programování či tanečky, večer se společně učit. Je vám takový program povědomý? Občas to může být i fuška, vše zvládnout v běhu rodinného života. Musíme vynaložit energii, zajistit logistiku, stojí to čas a také peníze. Naší snahou ale přece je, aby z našeho potomka vyrostl radostný a sebevědomý jedinec a abychom jej podpořili tam, kde v něm dříme talent. Je to pro nás normální, dává nám to smysl. Ne všechny děti ale mají to štěstí, že se jim rodiče věnují a mohou jim nabídnout zázemí a radostné dětství.

Některé ani žádnou rodinu nemají, a mohou tak spoléhat jen na pomoc nevládních organizací, státu, odpovědných společností či lidí, kterým jejich nelehké osudy nejsou lhostejné. Proč nám v ING záleží na tom, pomáhat potřebným dětem? Je nám zřejmé, že osobnost mladého člověka se formuje již od útlého dětství. Ve škole a při zájmových aktivitách získává nejen znalosti a dovednosti, ale vytváří si i zázemí a sociální síť do budoucna, nabírá potřebné sebevědomí, aby se dokázal prosadit a postarat sám o sebe.

To jsou rozhodující vstupy do života, které mohou mít vliv na úspěch každého z nás v momentě, kdy jsme dospělí a nastal čas postavit se na vlastní nohy, zvládat realitu všedních dní… Proto nám v ING Bank dává smysl pomáhat a podporovat vzdělávání dětí, kterým byl osud méně nakloněn, a rozvoj jejich talentu, ať už jsou to umělecké vlohy, či sportovní dovednosti. Z našeho fondu finančně podporujeme například doučování, zájmové kroužky či rozvojové pobyty − aktivity, na které se dětem z dětských domovů či v náhradní péči běžně nedostává. Snažíme se tak naší pomocí i těmto dětem otevírat dveře do jejich lepší budoucnosti. Věříme, že kromě získaných znalostí a rozvoje talentu jim zprostředkujeme navíc zkušenost, že vynaložené úsilí se vyplatí.

Pomoc při vzdělávání má z naší strany různé podoby. Příspěvek na doučování je jen jednou z nich. Řada z nás formou dobrovolnictví pomáhá dětem také zvyšovat jejich finanční gramotnost. Často slyšíme, že toto téma je v běžné výuce základních škol podceňováno a že je v dnešním světě stále důležitější, aby zde byly ještě jiné příležitosti, kde se děti dozvědí a mají možnost popovídat si o zákonitostech, ale i záludnostech hospodaření s penězi. Věřili byste, že dokážeme dětem toto téma nabídnout hravou formou a že je to baví?