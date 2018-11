Darovat peníze na charitu je dnes možné prostřednictvím crowdfundingu, mobilních aplikací i bitcoinů. Zatímco kasičky a složenky ustupují do pozadí, popularita takzvaného digitálního dárcovství roste. Podle celosvětového průzkumu Global Trends In Giving 2018 více než polovina dárců nejraději přispívá na dobročinné účely pomocí platby kartou přes internet. Obliba plateb kartou vede neziskové organizace i k pořizování dárcovských platebních terminálů, díky nimž mohou na benefičních akcích vybrat více peněz než z příspěvků v hotovosti.

"Češi jsou přeborníci v bezkontaktních platbách, což se promítá do všech oblastí života včetně dárcovství. Počty darů platební kartou tak v posledních letech stále rostou. Podle naší ankety ale Češi nejčastěji posílají neziskovým organizacím peníze jednorázovým nebo trvalým bankovním převodem," říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka sdružení Fórum dárců, které v Česku přes 20 let rozvíjí dárcovství.

K dobročinnosti veřejnost podle průzkumu Global Trends In Giving nejčastěji inspirují sociální sítě, a to hlavně Facebook. "I v Česku stále více neziskových organizací komunikuje s dárci přes sociální sítě, a to nejen prostřednictvím Facebooku, ale i Twitteru a Instagramu. Jejich výhodou je, že se díky nim zprávy o různých sbírkách šíří neuvěřitelně rychle," podotýká Šplíchalová.

Fotogalerie Fotogalerie Češi objevují nové způsoby dárcovství. Inspirují je sociální sítě

Příkladem úspěšné virální kampaně je projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který plní vánoční přání osamoceným lidem z domovů pro seniory. Loni se uskutečnil první ročník, v rámci kterého se podařilo seniorům doručit přes 13 tisíc dárků a splnit jim více než 1000 přání. "Mezi ta nejbláznivější patřila zabijačka přímo v domově pro seniory, výlet za polární kruh, audience u papeže Františka či vyhlídkový let letadlem. Rád vzpomínám na paní Marii, které je 92 let a přála si skočit padákem. A letos v létě to dokázala," líčí Martin Ondráček, vedoucí projektu Ježíškova vnoučata a šéfredaktor Zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu.

Letos se do projektu zapojilo dvakrát více domovů pro seniory. Stejně jako loni se Český rozhlas spojil také se slevovým a inspiračním portálem Slevomat. "Na svých stránkách prodává vouchery na nákup dárků pro seniory. Více lidí se tak může složit na jeden dražší dárek. Loni jsme tímto způsobem vybrali 2,5 milionu korun. Za ně jsme nakoupili třeba elektrické vozíky, které jsou mimo rozpočtové možnosti seniorů," přibližuje Ondráček.

Církevní charita 21. století

Podobné crowdfundingové kampaně založené na skupinovém financování jsou v oblasti dárcovství stále populárnější. Jejich pomocí vybírají peníze on-line i jinak tradiční organizace jako třeba Domov sv. Karla Boromejského, který navazuje na historické působení kláštera v pražských Řepích.

Ten patřil sestrám boromejkám, ale v 50. letech jim ho komunisté zabavili a zpět ho sestry dostaly až po sametové revoluci ve zdevastovaném stavu. Od roku 1996 se tady spolu s lékaři starají o nemocné seniory a zaměstnávají odsouzené ženy ve výkonu trestu ze zdejší ženské věznice.

"Svou první crowdfundingovou kampaň jsme spustili u příležitosti 20. výročí založení našeho domova. Jako cílovou částku jsme si zvolili 150 tisíc korun a velmi nás potěšilo, že se nám podařilo ji překročit. Nakonec jsme vybrali 230 tisíc korun," popisuje Monika Straková, která má v domově na starosti fundraising, PR a kulturu.