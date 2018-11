Během politické krize, která vyvolala další vlnu demonstrací proti Andreji Babišovi, jsme od představitelů establishmentu často slyšeli větu, že "se demonstruje proti výsledku voleb".

Je to samozřejmě nesmysl. Nikdo nedemonstroval proti výsledku voleb. Desetitisíce lidí protestovaly jen proti chování aktuálních držitelů moci. Jenže u tohoto prostého konstatování skončit nelze. V podtextu jasného argumentačního faulu je totiž něco hodně závažného. Jeho cílem je protestující občany nejen zesměšnit a marginalizovat, ale hlavně očernit. Přesně v duchu prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že "kdo protestuje proti výsledku voleb, není demokrat". V důsledku tak nejde o nic menšího než o pokus politiků delegitimizovat občanské protesty, což je z pohledu budoucnosti varující.

Demonstrace totiž nejsou ústavně zaručeným právem pro nic za nic. Funkční demokracie je postavena na kontrole moci a k tomu slouží nejen institucionální mechanismy (parlament, soudy, svobodná média), ale i hlas občanů v ulicích. V rámci politického provozu totiž mohou ti u moci někdy přistoupit ke krokům, které jsou v krajním případě nebezpečné pro samotnou podstatu demokracie. I ze světa přece známe případy, kdy se sice někdo dostal k moci skrze svobodné volby, ale následně začal postupnými krůčky směřovat k autoritářství. Z dobrých důvodů proto mají občané v případě, že s chováním svých zvolených zástupců nesouhlasí, zaručené právo se ozvat. Ideálem demokrata opravdu není člověk, který hodí do volební urny lístek a pak drží ústa a krok, ať se děje co se děje. I když by si to někteří politici přáli.