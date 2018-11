Když potřebujete získat politické body, nesmíte ani náznakem připustit, že děláte vlastně totéž, co váš předchůdce. Zvlášť když je onen předchůdce úhlavním politickým nepřítelem vašeho šéfa. Co nepřítelem, přímo ztělesněním zla. Tak přece Andrej Babiš roky prezentuje bývalého ministra financí Miroslava Kalouska.

Současná šéfka úřadu "strážícího českou kasu" Alena Schillerová tak byla v úterý při prezentování nové verze spořicích dluhopisů v delikátní situaci. Co se politické a částečně i marketingové stránky týče, obstála. Obalila "nový" produkt do jiných termínů, aby návaznost na minulost byla co nejvíc zamaskovaná. Okolnosti jí přejí. Nedávné sté výročí založení Československa a stejně kulaté nastávající jubileum koruny jako platidla našeho tehdejšího i dnešního státu určily jméno − Dluhopis Republiky − a daly šanci apelovat na národní hrdost jako motiv pro jejich koupi. Co je ale po jméně. Produkt je z velké části starý známý spořicí či korunový dluhopis, s nímž poprvé už před osmi lety přišel exministr Kalousek. A co má společného národní hrdost s výnosností investice, která nepokryje ani inflaci?

Podstatou Dluhopisu Republiky je, že stát chce od občanů peníze na šest let. Nemá přitom zájem na tom, aby si lidé půjčené peníze "vyzvedli" předčasně. Experti ministerstva financí proto stanovili rostoucí úrok. Od zanedbatelných 0,5 procenta pro nejbližší rok až po zdánlivě impozantní 4,5 procenta v roce 2024. To je skoro k nerozeznání od první verze spořicích dluhopisů z roku 2011. Tehdy byl výnos za první rok 0,85 procenta, aby se na závěr (tehdy byl dluhopis jen pětiletý) připsalo procent šest.