Na český trh sdílených kanceláří vstoupila firma New Work Offices

Po společnostech HubHub a Business Link, které otevřely svá první coworkingová centra v Praze v posledním půlroce, přibyl na tuzemském trhu sdílených kanceláří další hráč. Společnost New Work Offices otevírá svou první pobočku 1. prosince u stanice metra Nové Butovice. V budově Coral Office Park si na 10 let pronajala 2620 metrů čtverečních kancelářských prostor na třech patrech. V tuto chvíli je připravené pro zájemce jedno patro s kapacitou 76 pracovních míst. Druhá pobočka New Work Offices otevře v druhé polovině příštího roku v administrativní budově Dynamica v areálu Waltrovky u stanice metra Jinonická. Společnost New Work Offices založil Němec Hubert Abt, jenž v ní společně se svým synem drží 80 procent akcií. Firma provozuje servisované kanceláře v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, na Ukrajině a nově také v Česku. Celkově ve svých pobočkách nabízí asi 4500 pracovních míst. Mezi klienty firmy jsou převážně středně velké a velké společnosti s 10 až 50 zaměstnanci, ale i malé firmy a start-upy. Podle poradenské společnosti Savills je v Praze aktuálně 49 center sdílených kanceláří. Příští rok zde otevře své první coworkingové kanceláře americká firma WeWork, jež je v metropolích jako New York či Denver největším nájemcem kanceláří.

Komárkova KKCG staví u metra Bořislavka

Společnost Bořislavka Office & Shopping Centre z investiční skupiny KKCG Karla Komárka získala stavební povolení pro nadzemní část komplexu kanceláří a obchodů u stanice metra Bořislavka v pražských Dejvicích. Projekt s názvem Bořislavka Centrum investor plánuje dokončit do jara 2021. Soubor čtyř budov nabídne 24 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch a 8600 metrů čtverečních obchodů včetně supermarketu a dalších asi 50 obchodních jednotek zaměřených zejména na služby. Projekt navrhl ateliér Aulík Fišer architekti. Záměr se nelíbil místnímu spolku Pro Hanspaulku, který požadoval změnu výšek a objemu stavby. Investor tedy projekt na popud zástupců občanů částečně upravil.

Investoři bytového projektu Komunardů 35 vzali klienty na stavbu

Budoucí majitelé bytů v rezidenčním projektu Komunardů 35 v pražských Holešovicích se minulý týden mohli setkat s jeho developerem a architektem Stanislavem Fialou. Zástupci investorů − společnosti Property Solutions a Sebre − je pozvali na slavnostní poklepání základního kamene nárožního domu. Vznikne v něm celkem 38 bytů a nebytové prostory ve dvou podlažích. Byty jsou oficiálně v prodeji druhý měsíc a větší část z nich si lidé již zamluvili. Jejich ceny se pohybují od pěti milionů korun za garsonku po 12,5 milionu za 3+kk. Stavby od architekta Stanislava Fialy jako Golf klub Čertovo břemeno či MUZO Centrum v Praze získaly řadu prestižních ocenění.