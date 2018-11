Po pěti letech se do českého právního řádu vrací povinnost zajistit účast zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností. Novinka se má týkat firem, v nichž pracuje více než 500 lidí. A po vzoru Německa má být prostředkem pro zajištění dialogu a smíru mezi vedením a zaměstnanci. Podle právníků i některých podnikatelů je ale historicky první novela zákona o obchodních korporacích špatná, neboť mnohá ustanovení umožňují dvojí výklad zákona. Stát proto už chystá její další úpravu.

Novela sice platí od roku 2017, ale 14. ledna příštího roku vyprší dvouletá lhůta, kterou dala novela akciovým společnostem na to, aby zajistily účast pracovníků ve svých dozorčích radách. Do té doby musí nejen uspořádat volby, ale předtím ještě změnit stanovy tak, aby zvolení zaměstnaneckých zástupců do rady vůbec umožňovaly.

Řada firem musí kvůli nové právní úpravě měnit i počet členů dozorčí rady. Ten musí být nově dělitelný třemi. Ve stanovách pak také musí podniky určit, kolik členů bude dál vybírat valná hromada a kolik zaměstnanci v pracovním poměru. Ti musí zvolit minimálně třetinu členů dozorčího orgánu. "Nicméně počet členů volených zaměstnanci nesmí být vyšší než počet členů volených valnou hromadou," upozorňuje partner advokátní kanceláře Havel & Partners Ondřej Florián.

Špeh ve vlastních řadách

Zastoupení zaměstnanců ale není v Česku novinkou. Akciové společnosti je v dozorčích radách musely povinně mít až do konce roku 2013, kdy nový zákon o obchodních korporacích tuto povinnost zrušil. "Zaměstnanci mnohdy nebyli ochotní kandidovat. Některé firmy si stěžovaly na porušování povinnosti mlčenlivosti ze strany zástupců zaměstnanců v dozorčí radě," popisuje problémy, na něž tehdy podniky narážely, ředitelka zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy Jitka Hejduková.