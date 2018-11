Svého času byl vysokým manažerem ruských mediálních domů. Teď už ale pět let působí na americké University of South California a zkoumá fungování ruské propagandy. Va­silij Gatov tvrdí, že kremelská mediální mašinerie je v Rusku téměř neporazitelná, v zahraničí jsou ale její možnosti velmi omezené. "Nepředstavujte si, že někde sedí génius, který řídí informační válku po celém světě. Ve skutečnosti to jsou lidé často nepříliš chytří a vzdělaní, kteří jen využívají existujících problémů západních společností," říká jeden z největších znalců ruského novinářského prostředí.

Najděte problém a vyostřete ho

Vasilij Gatov se v poslední době zabýval i činností prokremelských trollů, kteří se snažili ovlivnit americké volby. "V případě prezidentských voleb je to složité, protože tehdy jsme sice viděli nějakou nepřirozenou aktivitu na sociálních sítích, ale nedokázali jsme ji zasadit do souvislostí. Zpětně je pak ten mechanismus obtížné vysledovat a už vůbec nechci spekulovat, nakolik to mohlo ovlivnit chování lidí ve volebních místnostech," říká Gatov opatrně.

Více světla do fungování světa kremelských trollů podle něj přinesla studie odborníků z University of Indiana, která zkoumala jejich chování během nedávných voleb do Senátu a Kongresu. "To už jsme věděli, na co se máme zaměřit, a díky sofistikovaným nástrojům se to dalo sledovat v přímém přenosu. Faktem ale je, že těch pokusů bylo jen několik a pravděpodobně měly minimální dopad. Především kvůli tomu, že trollové nepřišli s žádnými novými tématy a americká společnost se v těchto věcech za poslední dva roky skutečně hodně posunula," vysvětluje.

Kremelští trollové se znovu soustředili na otázky diskriminace Afroameričanů, práva na nošení zbraní nebo migrace z Latinské Ameriky. Témata totiž musí z jejich strany splňovat několik podmínek. "Odborně se tomu říká astroturfing, tedy způsob mobilizace veřejnosti jménem nějaké od pohledu skutečné původní občanské organizace, která skrývá zdroje svého financování. Téma musí být reálně citlivé ve společnosti. Vezměte si třeba rasovou otázku. To je opravdový problém. Martina Luthera Kinga a Malcolma X skutečně zavraždili, stejně jako ty teenagery na ulici. Musí existovat skuteční aktivisté, které jakoby podpoříte. Bez nich to nebude mít efekt. Téma také musí být využitelné pro ruské ministerstvo zahraničí. Aby třeba Sergej Lavrov mohl v příhodný okamžik říct, že všichni přece víme o problémech s rasovou nesnášenlivostí v USA," vypočítává Vasilij Gatov.

V českých podmínkách by to mohla být například romská otázka. Představa, že by se petrohradští trollové vydávali třeba za severočeské romské aktivisty, vypadá jako z říše fantazie, ale jakou bouři by jejich činnost mohla vyvolat v českých sociálních sítích, si lze dobře představit. "Já samozřejmě neznám české podmínky, ale ten mechanismus takhle bude fungovat," říká americký odborník.