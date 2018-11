Zmapovali jsme, jaká je potřeba investic v Česku, oznámil premiér Andrej Babiš na pravidelném setkání českých stavebníků na Pražském hradě.

Výsledkem je investiční mapa 17 tisíc projektů, které by se v Česku mohly do roku 2030 zrealizovat. Na ně by český stát mohl i s pomocí peněz z evropských fondů vydat celkem 3,45 bilionu korun.

"Chceme státní investice zbavit neřízeného chaosu. Nejde nám o to jen něco rychle postavit, potřebujeme nastavit celý systém," tvrdil Babiš před několika stovkami zástupců stavebních firem.

Ti v příštím roce podle dotazníku CEEC Research očekávají, že stavebnictví jako obor poroste o 2,6 procenta. Mnohem optimističtější než firmy zabývající se pozemním stavitelstvím jsou podniky spojené s budováním velkých dopravních staveb.

"Já chci beton, ne semináře a workshopy," potěšil Babiš stavaře, když komentoval využívání fondů EU na takzvané měkké projekty.