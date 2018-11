Česko nyní z celého Švýcarska zajímá především Ženeva. Tam v přízemí činžáku bydlí Andrej Babiš mladší se svou matkou, první ženou českého premiéra Beatou Babišovou. Pěkná adresa: nedaleko je park, kousek je to i k Ženevskému jezeru. Až do reportáže Televize Seznam hezký a klidný exil pro spoluobviněného v kauze Čapího hnízda. Od uveřejnění výbušného dokudramatu je však ženevská adresa veřejným tajemstvím, vláda musela absolvovat hlasování o nedůvěře a v ulicích jsou demonstrace.

Ženeva však není zdaleka jediné klíčové místo ve Švýcarsku pro Andreje Babiše. Tak si pojďme udělat malý poznávací zájezd po všech švýcarských městech, kde se Babiš snaží už roky pohřbít svou podnikatelskou minulost.

Cham je hezké městečko u Zugského jezera, nějakých 30 kilometrů od Curychu. Ale zájezdový itinerář nás vede rovnou k nepříliš vzhledné šedivé kancelářské krychli blízko výpadovky, kde se dole prodávají audiny.

Adresa Alte Steinhauserstrasse 1 není pro Švýcarsko vůbec nijak významná, dokonce není ani moc významná pro samotný Cham. Ale pro Česko je to mimořádně důležitá adresa. Právě zde tento rok dožila firma O.F.I. Ost Finanz und Investment, která je nyní v likvidaci. O.F.I. je právě tou tajemnou firmou, která byla počátečním investorem v Agrofertu, když ho Babiš odděloval od domovského Petrimexu. O.F.I. byla po celou dobu požehnáním pro Babiše-podnikatele, ale pak prokletím pro Babiše-politika. Zatímco švýcarská anonymní firma poskytovala podnikateli klid pro jeho obchody a vlastnické změny, na politika platí − tedy alespoň před nástupem Babiše na scénu platily − přísnější nároky na transparentnost.

Babiš nikdy neodhalil totožnost majitelů firmy, kteří mu dopomohli k základu jeho agrochemického impéria. Vždy tvrdil, že to byla investice jeho kamarádů z ženevského lycea. Ale to by na ně musel opravdu zapůsobit svým neodolatelným šarmem: na střední škole vychodil pouze jeden ročník, pak se vrátil do Bratislavy.

Babiš je vlastně možná rád, že se nyní tolik pozornosti upírá na Ženevu, kde může před veřejností odehrát příběh novináři zneužitého nemocného dítěte, a nikdo se nezajímá, jak mohla zkrachovat firma, která jakožto někdejší majitelka Babišova impéria měla vydělat slušné peníze.