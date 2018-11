V marketingu máte využít každou příležitost. A pokud žádnou zrovna nemáte, máte si ji vytvořit. Čeští markeťáci dostali akci Black Friday naservírovanou na stříbrném podnosu. A sami si ji dokázali zlikvidovat.

Když děláte jakoukoli akci na podporu prodeje, potřebujete mít nabídku, čas a místo. Jako je tomu například u bronzové, stříbrné a zlaté neděle. S tímto označením přišli českoslovenští obchodníci za první republiky. Jde o třetí, druhou a první neděli před Vánoci. V posledních letech těmto nedělím předchází ještě čtvrtá neděle, zvaná železná.

Tahle akce je jako z učebnice: všichni víme, kdy a kde to bude a co od toho čekat. Stala se nedílnou součástí Vánoc a mnozí odkládají nákupy vánočních dárků právě na ni. Všude je otevřeno, všude mají maximální vánoční nabídky a všude se vám budou věnovat, až jim z toho upadnou ruce. Protože o těchto nedělích mají obchodníci tržby jako nikdy jindy. V angličtině se tomu říká "win-win situation", tedy situace výhodná pro obě strany. Obchodníci vědí, že budou tržby. Nakupující vědí, že bude otevřeno a že toho seženou spousty.

K tomu mohla přibýt další tradice, tradice Black Friday. Stačilo ji převzít. Existuje v Americe už od padesátých let. První pátek po Dni díkůvzdání mají obchodníci obří slevy, aby vyprázdnili sklady před vánočním náporem. Opět se tu tedy opakuje onen jednoduchý vzorec: všichni vědí, kdy, kde a co bude.

Tenhle potenciál stihli čeští marketéři promrhat v rekordně krátké době. Black Friday je u nás kdy? Tak nějak pořád. Někdy třeba i na jaře. Proč? To vlastně nevíme. Jen obchodníci to do nás buší zleva zprava. Unikátní příležitost zmizela, stalo se z toho pouze další označení pro slevy. A těch jsou u nás spousty. Tohle je jen otravnější. Jde o základní nepochopení toho, jak funguje nabídka a poptávka. V českém provedení je to jen zaplevelení mediálního prostoru prázdným termínem.

