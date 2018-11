Den poté, co si Ukrajina připomněla smutné výročí Sověty způsobeného hladomoru z let 1932 až 1933, otevřeli Rusové třetí frontu, po níž vedou útok proti svému západnímu sousedovi. Kdybychom brali v úvahu i hybridní válku v informačním prostoru, tak je spor o vjezd do Azovského moře po Krymu a Donbasu vlastně spíš frontou čtvrtou, ale to je spíš technikálie. Důležité je uvědomit si, že jde o agresi vůči suverénní zemi.

Podpora ruského prezidenta Vladimira Putina mezi domácí veřejností hlavně kvůli penzijní reformě klesá, takže je třeba oživit národ a povzbudit jeho bojového ducha nějakým menším konfliktem. A Ukrajina se nabízí, protože tím Putin zabije nejméně dvě mouchy jednou ranou: bude mít krmivo pro domácí propagandu a zároveň tím ještě více znejistí souseda, který se připravuje na klíčové prezidentské volby, jež se mají konat příští rok v březnu.

Ruské ministerstvo zahraničí tvrdí, že incident, při němž ruské námořnictvo zadrželo tři ukrajinské lodě, vyprovokovali Ukrajinci. Ti si vyhradili právo na jakoukoli odpověď, uvedli armádu do stavu bojové pohotovosti a vyhlásili na dva měsíce válečný stav.

To je ovšem to poslední, co křehká ukrajinská demokracie čtyři měsíce před volbami potřebuje, a může ji to značně poškodit nejen doma, ale i v zahraničí. Někdy se totiž zdá, jako by Západu docházela s Ukrajinci a zejména s jejich korupcí a neschopností reformovat stát trpělivost. Válečný stav pak nahrává různým druhům silového řešení zvenčí i zevnitř, zejména když úřadující prezident Petro Porošenko nepatří právě k favoritům volby. Může teď ale vládnout pomocí dekretů, zakázány jsou demonstrace i stávky, což může jeho oponentům značně ztížit volební kampaň.