Zběžný pohled by mohl vyvolat dojem, že politická krize Andreji Babišovi ublížila. Podle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi mu nyní věří jen 37 procent lidí, 60 procent mu naopak nedůvěřuje. Pokud by ovšem chtěli Babišovi odpůrci, kteří proti němu pořádají demonstrace, už už slavit, že dochází k politickému zlomu, je potřeba jim říci, aby vrátili šampaňské do lednice. O žádný zlom, ba ani změnu trendu ve skutečnosti nejde.

Na jednu stranu je pravda, že pro politika, který dokola vypráví, že jeho hnutí tady je pro všechny, není důvěra 37 procent voličů žádná sláva. Všemi milovaný vůdce nové národní fronty z něj už asi nebude. Ovšem to je tak jediné, z čeho mohou Babišovi odpůrci čerpat optimismus. Stejnou míru (ne)důvěry v Andreje Babiše totiž jiné agentury (například CVVM) zaznamenaly už na začátku tohoto roku. Což znamená, že nové podivné okolnosti v kauze Čapí hnízdo a pokus vyslovit jeho vládě nedůvěru Babišovi v očích veřejnosti nijak neublížily. Je na svém.

Šedesátiprocentní celková nedůvěra v Babiše může mít navíc různé důvody − často radikálně odlišné od těch, které se prezentují na protibabišovských demonstracích. U voličů Okamurovy SPD, kterých Babišovi nevěří podle Kantaru zhruba dvě třetiny, může být důvodem například Babišův relativně vstřícný postoj k EU. U voličů komunistů, z nichž Babišovi nevěří zhruba třetina, to zase může být nechuť k tomu, že se Babiš coby velkokapitalista topí v penězích. A tak dále.