Digitální mládež se dnes o svá data nebojí. Mileniálové si banky a komunikaci s nimi představují jinak než v jejich současné tradiční podobě. Proto mají i nebankovní instituce ve světě financí šanci. Účastníci dalšího setkání Fintech Leaders Clubu v diskusi organizované Hospodářskými novinami hovořili o významu propojování nových hráčů s tradičními institucemi, o tom, jak technologie celkově ovlivňují svět financí, o regulacích a jejich přínosu.

Ve finančních službách roste stále více význam dat. Možnosti jejich ukládání a zpracování jsou oproti nedávné minulosti ohromné. Nejvýše hodnocené firmy jsou dnes právě ty, které se nějakým způsobem daty zabývají a jsou na nich postavené. "To je to, co dnes táhne průmysl, táhne to i finanční instituce," potvrdila Klára Starková, výkonná ředitelka divize finančních služeb ve firmě Accenture.

Podle Lucie Belkové, obchodní ředitelky pro významné firemní partnery z Microsoftu ČR a Slovensko, se bankovní domy soustřeďují na péči o individuální potřeby klientů: "To bude alfa a omega úspěchu. Vítězem bude ten, kdo si zákazníka udrží."