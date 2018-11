Už dlouho jsem přemýšlela, jak bych spolu s kolegy z MSD Hubu mohla přispět ke zlepšení života seniorů. Jsme firma, která se zabývá špičkovými IT technologiemi, a tak jsem je samozřejmě chtěla nějak využít. Na řadě projektů pracujeme s virtuální realitou, proto mě napadlo, že by díky ní bylo možné seniorům zprostředkovat zážitky. Se vzrůstajícím věkem totiž pochopitelně přibývá lidí, kterým už nemoci neumožňují vyjít z domova seniorů na běžnou procházku, nebo je dokonce upoutají na lůžko. Všechen jejich život se pak odehrává mezi čtyřmi stěnami jejich pokoje. A oni se už nedostanou tam, kde kdysi zažili něco radostného, nebo nenavštíví svá vysněná místa.

Se svým nápadem jsem seznámila vedení Domova Sue Ryder, se kterým dobrovolníci z MSD Hubu dlouhodobě spolupracují. Každý náš zaměstnanec totiž může v průběhu roku čerpat týden placeného volna, který věnuje práci pro neziskové organizace. V domově nám říkali, že jejich klientům je v průměru 88 let a snadno se unaví. Rozhodli jsme se proto vzít s sebou brýle na virtuální realitu a nahrát do nich třeba procházku v africké divočině, podmořský svět na Galapágách či prohlídku světových měst. Pak stačí, aby dotyčný nasadil brýle a otáčel hlavou. Získá tak pocit, že je například uprostřed savany a rozhlíží se do všech stran.

Šla jsem do Domova Sue Ryder ještě se dvěma spolupracovníky. Kolega přímo s virtuální realitou pracuje, takže brýle seniorům nasazoval a nastavoval je, aby jim byly pohodlné. Já s kolegyní jsme si s nimi povídaly o jejich pocitech a zážitcích. Vzhledem k jejich nepohyblivosti jsme seniory navštěvovali přímo v pokojích. Jedním z nich byl 93letý pán, který v mládí hodně sportoval, mimo jiné býval nadšeným cyklistou. Proto jsme mu přichystali překvapení: po nasazení brýlí se ocitl uprostřed olympijského stadionu v Rio de Janeiru a mohl se dívat na závod v běhu na 400 metrů a pozorovat i dění kolem. A protože rád sledoval Tour de France, zhlédl několik videí z tohoto závodu. Byl velice rád, že si u toho může popovídat o sportu s mladými lidmi.

Karina Vašinová Za její více než čtyřleté působení ve firmě MSD se jí podařilo implementovat 40hodinový dobrovolnický program, rozběhnout nabírání studentů či navrhnout program pro rodiče. Do její hlavní pracovní náplně spadá employer branding, CSR a spolupráce s univerzitami.

Stejné pocity jsme zažili u dalších dvou klientů. Především se jim líbilo, že se mohli podívat na videa a popovídat si o místech, kam třeba kdysi jezdili. U jedné paní jsme dokonce strávili dlouhou dobu, protože chtěla ukázat Tatry, neboť její manžel býval horolezec, a Krétu, kterou spolu kdysi navštívili. Ona přitom vyprávěla, které pláže a místa si oblíbili.

Fakt, že se seniorům tato aktivita líbila, nám po návštěvě potvrdila i Ľudmila Pospišilová z Domova Sue Ryder. Podle ní museli klienti překonat strach z neznámého, který je u starších lidí dvojnásobný. Ale ti, kteří si virtuální realitu nakonec vyzkoušeli, si zážitky z tohoto "dobrodružství" velmi pochvalovali.

Rádi bychom nyní navázali spolupráci i s dalšími domovy seniorů. Vyzkoušeli jsme si, že kombinace vyspělé techniky a povídání si je pro seniory obohacením a pro nás, kteří jsme za nimi šli, koneckonců také.