Zaměstnanci ČEZ sami navrhují, komu chtějí pomoci

Již dvanáctým rokem ČEZ pomáhá potřebným v rámci projektu Plníme přání, myslíme na druhé. Jde o charitativní projekt Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a jejich zaměstnanců zaměřený na konkrétně cílenou pomoc. V letošním roce s heslem "Společně proti nepřízni osudu" pomáhají lidem, kterým v životě štěstí nepřálo.

Zaměstnanci mají možnost sami navrhnout někoho ze svého okolí, o kom se domnívají, že pomoc potřebuje. Z došlých návrhů je pak každoročně vybráno několik desítek příběhů, které jsou zveřejněny na firemním intranetu s výzvou k dobrovolnému dárcovství. Dle svého uvážení mohou zaměstnanci přispět buď konkrétní osobě, nebo věnovat "neadresnou" částku, která se mezi ně spravedlivě rozdělí. Celkovou vybranou sumu od zaměstnanců pak Nadace ČEZ zdvojnásobí. V letošním roce ČEZ spolupracuje na projektu s Výborem dobré vůle − Nadací Olgy Havlové.

"Letošní ročník projektu Plníme přání, myslíme na druhé opět předčil naše očekávání, protože jsme překonali loňský rekord. A jsme moc rádi, že právě dnes na světový den dárcovství můžeme říct, že se nám podařilo vybrat 2 462 842 Kč od 1512 zaměstnanců. Nadace ČEZ tuto částku zdvojnásobila na 4 925 684 Kč, mohli jsme tak podpořit 79 lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci," uvedla Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje ve Skupině ČEZ. Za dobu trvání projektu Skupina ČEZ společně s Nadací ČEZ věnovaly částku přes 20 milionů korun a pomohly například nemocným dětem, seniorům či lidem se smyslovým postižením.

Fotogalerie Fotogalerie Přispět můžete nejen penězi, ale i knihami nebo svými znalostmi

Nadace Vodafone chce pomoci zachránit pohřešované děti

Do letošního ročníku Giving Tuesday se znovu zapojí i společnost Vodafone a její Nadace Vodafone. Ta nyní podporuje mobilní aplikaci Echo, která je propojena s policejní databází a uživatele v reálném čase informuje o případech pohřešovaných dětí. Aplikace tak nabízí aktuální informace od začátku pátrání, kdy je největší šance k nalezení dítěte. Zaměstnanci mobilního operátora mohli na tuto aplikaci přispět do dneška. Prozatím bylo vybráno přes 200 tisíc korun. Nadace Vodafone částku až do výše půl milionu korun zdvojnásobí.

"Pokud nám aplikace Echo umožní nalezení byť jediného živého a zdravého dítěte, tak myslím, že celý projekt má velký smysl a najde své opodstatnění při práci policie," říká Jan Rybár, vedoucí Odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Podle Adriany Dergam z Nadace Vodafone má tato aplikace zásadní společenský význam a světový svátek dárcovství Giving Tuesday má mezi zaměstnanci pozitivní ohlas. "Do podpory se zapojuje nejvyšší vedení i zaměstnanci Vodafonu napříč celou republikou. Letošní projekt Echo může pomoci zachránit život," říká.

Kromě sbírky pro aplikaci Echo letos Vodafone pořádá také v Ústí nad Labem, Ostravě, Chrudimi a v Praze akci Pečení pro neziskovky. Výtěžek z projektu poputuje nejen na podporu aplikace Echo, ale i do lokálních neziskovek. Další aktivitou zaměstnanců je dobročinný bazar zimního oblečení ve spolupráci s organizacemi Jako doma a Farní charita Stodůlky. V minulém roce Nadace Vodafone svou sbírkou podpořila vývoj mobilní aplikace CF Hero, která pomůže mladým lidem s cystickou fibrózou. Celková vybraná částka byla 874 467 tisíc korun, kterou Nadace Vodafone ještě zdvojnásobila.

Za příspěvek noc v teple, polévka a sprcha

V Česku žije odhadem přes 60 000 lidí bez domova. Pro mnohé z nich je přespání v zařízení Armády spásy jedinou možností, jak v zimě neumrznout. Armáda spásy proto nejen v rámci světového dne dárcovství přišla s nápadem, kdy lidé mohou podpořit konkrétního člověka bez domova a zakoupit mu takzvanou Nocleženku. Díky ní bude moct bezdomovec strávit noc v teple v noclehárně Armády spásy, dostane polévku s pečivem, teplý nápoj a bude se moci osprchovat a provést osobní hygienu. Akce funguje od konce listopadu do konce dubna, cena jedné Nocleženky pro jednoho člověka je sto korun. V zimě 2016/2017 mohlo díky tomuto projektu přespat v teple více než 6500 lidí, loni dárci zakoupili dokonce 30 000 Nocleženek.

Deloitte učil neziskovky, jak na digitální marketing

K realizaci úspěšné kampaně nestačí jen neobyčejný záměr, ale především schopnost zasáhnout správnou skupinu osob, která bude chtít vaši aktivitu podpořit a dále šířit. Právě z tohoto důvodu Deloitte v rámci svých aktivit pro neziskové organizace uspořádal na začátku listopadu ve spolupráci s ACSR seminář na téma digitální marketing. Cílem bylo podpořit tyto organizace ve zvyšování dopadu jejich digitálních kampaní, a to i v rámci Giving Tuesday. Více než 60 zástupců tak získalo informace o tom, jak dobře dělat digitální marketing. Dále se dozvěděli o principech, na kterých úspěšné kam paně fungují, a předvedly se i ukázky, ze kterých mohou čerpat inspiraci.

Máte doma odložené dětské knihy? Darujte je

Pohádky, které mají děti v mládí rády, často po letech končí až v zadních policích domácích knihoven. Dánské velvyslanectví se v rámci Giving Tuesday rozhodlo tyto knihy pro děti a mládež, které již doma nikdo nečte, od lidí vybrat. A samo velvyslanectví upozorňuje, že lidé nemusí nosit pouze Andersena. Sbírka probíhala každý všední den až do včerejška. Vybrané knihy potom chce velvyslanectví odvézt do Dětského domova v Ledcích.