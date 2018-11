Eibar slul od středověku výrobou střelného prachu, palných zbraní a munice. V posledních letech se ale v tomto baskickém městě jen o málo větším než Uherské Hradiště hraje i celkem slušný fotbal. Pocítil to i Real Madrid, klub, který za posledních pět let čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů a ve španělské nejvyšší soutěži nebyl za stejnou dobu horší než třetí. V sobotu tým nabitý hvězdami přijel na sedmitisícový stadionek s přesvědčením, že zpět do metropole pojede se třemi body. Odjel se třemi góly a s ostudou.

Jak se mohlo stát, že outsider deklasoval favorita tři ku nule? "Nebyli jsme dobří… Musíme pracovat, abychom odstranili chyby," říkal po zápase madridský trenér Santiago Solari. "Jsme, kdo jsme. Věděli jsme, že když budeme hrát naši hru, máme šanci na vítězství," radoval se naopak útočník Eibaru Sergio Enrich.

To vše sedí − a nejen pro tento zápas. Při hlubším pohledu je zřejmé, že Real Madrid v letošní sezoně tápe. Ukazuje se, že jeho hráči s odchodem největší hvězdy Cristiana Ronalda do Juventusu Turín ztratili vítěznou mentalitu. Ve španělské nejvyšší soutěži Real prohrál pět ze třinácti zápasů při celkovém skóre 20:19. To by se za éry nagelovaného Portugalce nestalo. Slova kapitána Realu Sergia Ramose po potupné prohře také mnohé vypovídají o atmosféře v jeho týmu: "Když máte nesprávný přístup, všechno je těžší. Když má soupeř o mnoho lepší přístup, je to vidět na výsledku."