Z páteční schůze sněmovny vyšel Andrej Babiš zdánlivě jako vítěz. Jeho vláda ustála pokus o vyslovení nedůvěry. Opozici, která hlasování vyvolala, scházelo devět hlasů, premiér tedy může pokračovat v započaté práci. Objevují se však názory, podle kterých je vítěze nutné hledat jinde. Třeba na Hradě.

"Prezident dostává Andreje Babiše naprosto pod sebe a říká mu, že pokud bude dál chtít, aby jeho vláda fungovala, bude to v podstatě vláda Miloše Zemana," řekl v Otázkách Václava Moravce místopředseda ČSSD Martin Netolický. Vyjádřil se tak o koalici, které je jeho strana součástí. Prezidentova podpora podle něj nebude zadarmo a premiér i ministři se teď budou častěji chodit radit na Hrad. "Osobně mně to vadí, nejsme v poloprezidentském systému," řekl Netolický. Dodal, že prezidentův vliv bude citelnější v zahraniční i vnitrostátní politice. Jeho slovům ve studiu přitakával také předseda pirátů Ivan Bartoš.

Z pátečních událostí by však mohli těžit i sociální demokraté. Vše závisí na tom, jak moc by Babišovi vadilo vládnout s SPD, která se nabízí jako alternativa za ČSSD. Pokud by se mu vyhlídka vládnutí s SPD skutečně nelíbila, jak tvrdí, musí být připraven udělat řadu ústupků, aby sociální demokraty ve vládě udržel. V opačném případě na něj ale ČSSD mnoho pák nemá. Ani výhrůžka předčasnými volbami zřejmě nezabere. "Zásadní roli hraje skutečnost, že si je žádná strana nepřeje. Sociální demokraté i komunisté jsou kousek od propasti a jde jim především o to, aby k předčasným volbám nedošlo a měli čas se zmátořit," říká politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu.