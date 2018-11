Hned poté, co si vláda Andreje Babiše mohla být jistá přežitím pokusu o vyslovení nedůvěry, se premiérovi dostalo rady z Hradu, co dál. Miloš Zeman Babišovi přes média napověděl, že nevidí důvod, proč by nepřijal jeho případný návrh na odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka. A natvrdo uvedl, že prý nemá rád loutky v politice.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru