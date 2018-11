Marihuana bude nejspíš legalizována a měli bychom ji prozkoumat − zaprvé jako naši potenciální konkurenci, zadruhé jako náš možný produkt a také to, jak v této věci spolupracovat s vládou. Předchozí větu pronesl prezident tabákového koncernu Philip Morris George Weissman v roce 1970. Skutečně aktuální se stala až téměř po 50 letech. S tím, jak ve světě přibývá oblastí, kde byla legalizována, je dnes pro výrobce cigaret marihuana skutečným tématem.

"Všechny tabákové společnosti to nyní pozorně sledují. Čekáme, až legalizaci schválí skutečně velké země. Marihuana je něco, co i nás zajímá, a děláme si pro to jisté přípravné práce," řekl pro HN šéf výzkumu společnosti British American Tobacco Christopher Proctor. Marihuana podle něj může tabákovým koncernům přinést nové zákazníky. Že by ale v nějaké výraznější míře nahradila tabák a klasické cigarety, se nedomnívá.

Prostor (ne)jen pro tabáčníky

Když v říjnu padla veškerá omezení na držení, užívání, pěstování a obchodování s marihuanou v Kanadě, otevřel se tím mnohamiliardový trh. Cena akcií firem, které se zabývají konopným byznysem, skokově vyrostla. Rekreační užití marihuany je dnes dovoleno už i v několika státech USA nebo například v Jihoafrické republice. Navíc mnoho dalších zemí připravuje změnu svého přístupu k marihuaně a návykové látce THC, kterou obsahuje. Ať už jde o lékařské či rekreační účely.

700 mld. USD je podle Euromonitoru odhad hodnoty světového tabákového trhu v letošním roce. V následujících pěti letech by měla jeho hodnota klesnout o 0,3 procenta. 20 mld. USD je podle webu Statista.com odhad letošních globálních tržeb byznysu s marihuanou. V následujících pěti letech by se měla velikost odvětví zdvojnásobit.

Řada expertů si myslí, že se nejdůležitějšími hráči v novém průmyslu postupně stanou právě velké tabákové firmy. "Když se pro to rozhodnou, mohou v něm být ve vteřině," uvedl v nedávném rozhovoru pro magazín Rolling Stone profesor medicíny z University of California Stanton Glantz. "Pak ale trh už nebude tak pestrý a nezávislý, jako je nyní," dodal.