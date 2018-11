Na malých automobilech se málo vydělává a kolínský závod TPCA, ve kterém se vyrábí právě takové vozy značek Toyota, Peugeot a Citroën, stojí před velkou proměnou. Francouzská PSA Group a japonská Toyota se podle francouzského listu Les Echos rozhodly, že do roku 2021 ukončí společnou výrobu malých aut. Pak by PSA opustila kolínský závod, ve kterém drží poloviční podíl. Odkoupit jej má Toyota a v její moci bude zavést nový výrobní program. To by nemělo znamenat úbytek pracovních míst.

Automobilky zatím informaci nepotvrdily. "Spolupráce mezi PSA a Toyotou pokračuje velmi uspokojivě, a to jak v segmentu užitkových vozů, tak v segmentu malých městských vozů. Oba dva partneři jsou v současnosti ve fázi hodnocení. Nic není rozhodnuto," řekl HN mluvčí závodu Tomáš Paroubek.

Současně ale připomněl, že dohoda o společném podniku v Kolíně z roku 2002 zahrnuje klauzuli, která firmám umožňuje přehodnotit své postavení.

3,3 milionu aut se v kolínském závodě TPCA vyrobilo od února 2005.

Francouzský list vidí smysl odchodu PSA ze závodu v Kolíně v tom, že skupina nedávno koupila firmu Opel, jejíž továrny nejedou na plnou kapacitu. Toyota chce pro změnu kvůli brexitu posílit výrobu mimo Británii.