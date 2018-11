Celý příběh koloběhu vysloužilého textilu začal zhruba před deseti lety zcela nevinně − obyčejnou výměnou s kamarádkami. "Měly jsme ve skříních kupy nevyužitého oblečení, tak jsme si řekly, že bychom se mohly sejít a nějaké kousky si vyměnit. A co už nebudeme vůbec chtít, dáme potřebným," vzpomíná Markéta Borecká. Protože mělo setkání velký úspěch, rozhodla se skupinka kamarádek, že se za čas k výměně oblečení sejdou znovu. A pak ještě jednou, až se z akce stala tradice, která lákala víc a víc lidí.

"Nejdříve jsme se sešly u mého tatínka v práci, ale jak bylo více zájemců, přesunuly jsme se do prostor mateřské školy a nakonec začaly spolupracovat s domovy pro seniory," pokračuje Borecká a dodává, že právě tyto domovy daly celé akci nový rozměr. Najednou se z obyčejného setkání kamarádek stala charitativní akce s týmem dobrovolníků a zbylé oblečení se rozdělilo mezi předem domluvené organizace.

V tomto formátu pak dobročinné výměny pokračovaly další dva roky. A protože už šlo o poměrně rozsáhlý projekt, přihlásily jej organizátorky v roce 2013 do mezinárodní soutěže Social Impact Award, pořádané Impact Hubem Praha. "Tuto soutěž jsme vyhrály, ale vítězství bylo zároveň i závazkem do budoucna. Bylo totiž třeba celou akci dále rozvíjet, a to jak v oblasti dopadu na společnost, tak i v oblasti výdělečné," vysvětluje Borecká. A tak sebrala odvahu, založila s novou kolegyní projekt Forewear a rozhodla se do tématu recyklace nevyužitého oblečení ponořit hlouběji.

Forewear ◼ Projekt založila Markéta Borecká v roce 2013.

◼ Využívá staré oblečení, které spoustě lidí leží bezúčelně ve skříni, a přetváří ho v praktické recyklované výrobky.

◼ Výrobky jako obaly na mobilní telefony, tablety či knihy, pracovní diáře, pouzdra na dokumenty nebo tašky na víno jsou ekologické a mají sociální přesah díky šití v chráněné dílně.

Fascinující koloběh oblečení

Nejlepším zdrojem nevyužitého oblečení a textilu jsou místa, kde je hodně lidí. Proto Markéta Borecká vsadila na velké firmy a oslovuje je s myšlenkou uspořádání prezentace a sbírky mezi zaměstnanci. Tam, kde uspěje, vybere za jediný den klidně 100 kilogramů oblečení. Následně jej předává neziskové organizaci Borůvka Praha, která provozuje tréninková prostředí pro lidi s postižením a charitativní second hand Koloběh. Oblečení v opravdu dobrém stavu si v obchůdku nechají a z prodeje financují pomoc handicapovaným lidem. To, které je stále ještě použitelné, ale není už k prodeji, si z Borůvky berou například azylové domy nebo další společnosti na zpracování textilu. Nepoužitelná várka se jednou za čas odveze do továrny, kde se spolu s dalšími látkami a kusy textilu zpracuje na netkanou textilii.