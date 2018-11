Denně děláme spousty drobných rozhodnutí a každé z nich představuje příležitost něco změnit. Od ranního čištění zubů po večerní vaření večeře jsou naše volby napojeny na řetězec příčin a následků, které se rozprostírají po celém světě.

V dnešní době jsou naše potřeby komplexnější a závisí na globálních výrobních řetězcích, například v odvětví potravin či elektroniky. Proto snaha o udržitelnější životní styl spočívá nejen ve změně návyků, jako například neplýtvat vodou či energií, ale také v pochopení toho, odkud věci pocházejí a jak je vědoměji spotřebovávat.

Udržitelné nákupy

Nakupujte podle "hierarchie potřeb". Nejlepší způsob, jak nakupovat udržitelně, je nakupovat co nejméně. Některé věci se dají sdílet, vyměňovat, opravovat nebo kreativně znovu využít existující materiály. "Do It Yourself" − neboli udělej si to sám − může být zábava. Můžete to zkusit ve vaší garáži nebo navštívit nějaké veřejné workshopy. Ušetří vám to peníze a přidá věcem osobní příběh. Pokud nejste kutilové, zkuste se mrknout po bazarech a second hand obchodech − budete se divit, jaké poklady tam najdete. Tím se šetří obrovské množství surovin, vody a energie použité při výrobě a transportu.

Látková, nebo papírová? Žádná. Se zákazem rozdávání plastových tašek v obchodech se otevřely diskuse nad tím, které tašky jsou lepší. Odpověď je jednoduchá − nejlepší taška je ta, kterou již máte doma. Ideální varian­tou je říci jakékoliv nové tašce "ne". Většinou si ji totiž jen odnesete s nákupem domů a tam její služba končí. Odmítejte i další jednorázové produkty od kelímků na kávu po jednorázové sáčky na pečivo či zeleninu.

Preferujte lokální produkty. To je často nejjednodušší řešení, pokud hledáte ekologičtější alternativu. Eliminujete tak zbytečnou zátěž z dopravy, podpoříte místní farmáře a můžete si být jisti čerstvostí. Upřednostněte malé farmáře, kteří se často starají o půdu lépe než konvenční zemědělci hospodařící na stovkách hektarů monokultur, kde je biodiverzita téměř vymizelý jev.

Vyzkoušejte výměny. Pro ty, kdo hledají udržitelné alternativy běžného nakupování, znamenají výměnné akce zcela novou dimenzi obměny šatníku. Nemoderní či poškozené kousky dejte do kontejnerů na textil a ty dobré vyměňte na jedné z výměnných akcí, které se konají již téměř ve všech městech. Pravidla jsou jednoduchá − přineste pěkné a nositelné oblečení a odneste si jiné.

Zjednodušte svůj šatník zhruba na 20−30 kvalitních kousků oblečení na sezonu, které se dají kombinovat mnoha způsoby. Může vám to ráno ubrat dost stresu a také času v dlouhodobém horizontu. Vše, co opravdu nepotřebujete, lze prodat, vyměnit nebo darovat − odpad jednoho člověka může být pokladem pro jiného.

Udržitelná domácnost

Vyzkoušejte nakupovat bez obalu. Ne všechny produkty je však možné bez obalu koupit. Pokud to nelze, nezoufejte. Bezodpadový život není ultimátní cíl, ale postupná cesta, kde každý malý krok je správný. Pokud vám bezodpadové nakupování nevyhovuje, dbejte alespoň na to, abyste důsledně třídili odpad.

Omezte škodlivou chemii v osobním životě i domácnosti. Naše kůže je dennodenně ve styku s oděvy, na kterých ulpívají zbytky agresivních pracích prášků, používáme desítky kosmetických přípravků, přičemž jen málo z nich je z přírodních a neškodných látek, a o čištění domácnosti ani nemluvě. Chemie se dotýkáme, dýcháme ji, absorbujeme ji, a tak je třeba začít hledat cesty, které jsou inspirovány přírodou. Ekologickou jedničkou je v Česku firma Tierra verde. Nafigate cosmetics přišla s novou řadou peelingových přípravků, jež neobsahují nerozložitelné mikroplasty, ale jen přírodní látky.