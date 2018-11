Cirkulární ekonomika stojí nejen na hledání příležitostí, jak využívat odpady. Nizozemská organizace Circle Economy specifikovala sedm klíčových aspektů, ve kterých je možné hledat příležitosti pro zavádění těchto principů v praxi firem. Kromě využívání odpadů jde o zachování hodnoty a prodloužení životního cyklu produktu, preferenci obnovitelných zdrojů, ekologický design výrobků, změnu byznysmodelů, digitální technologie a spolupráci jako cestu k vytvoření přidané hodnoty. Ty je možné navíc uplatnit hned na několika úrovních. Kromě každodenních aktivit zaměstnanců a fungování kancelářských prostor je lze zavést do výrobních procesů, ale i do komunikace firmy navenek.

Jde tedy nejen o množství papírů, na které firmy tisknou. Je třeba se podívat i na vlastní výrobu, zaměřit se na produkty, které jdou na trh, a začít hledat cesty, jak je postupně umět vrátit zpět a mít z nich maximální užitek ještě jednou. Systémem zpětného odběru či servisu si firmy mimo jiné zajistí, že se zákazníci ochotně vrátí poté, co produkt doužívají. Aby se tak opravdu stalo, lze je motivovat například slevou na nákup nového produktu či opravou, která prodlouží životnost výrobku. Díky dobrému a pevnému vztahu se zákazníky je navíc možné ušetřit náklady na marketing.

Co to přinese

Změny, které vedou ke snížení spotřeby na všech úrovních, přinášejí firmám řadu výhod. Jde jednak o snížení ekologické stopy, jednak o dlouhodobé úspory. Přechod na druhotné suroviny posiluje surovinovou bezpečnost, inovativní produkty s přidanou hodnotou si získávají zákazníky náročné na příběh produktu, efektivní výrobní proces otevírá nové trhy. Inovativní technologie snižující spotřebu zdrojů oslovují nové dodavatele i odběratele. Celková změna přístupu firmy se také může odrazit v možnosti vylepšit jméno firmy.

Cirkulární ekonomika není žádná věda. Klíč tkví ve změně myšlení. Když se začnou lidé na všechny zdroje kolem sebe dívat jako na cenné a mnohdy omezené statky, začnou automaticky hledat cesty, jak zabránit jejich plýtvání. A hlavně není potřeba být hned cirkulární ve všem, co firma dělá. Důležité je začít a třeba postupně objevovat, co firma v daný okamžik "unese".

Odpovědný jedinec či kancelář

Zaměstnanci, kteří pochopí základní principy cirkulární ekonomiky, mohou začít přicházet s vlastními podněty šitými na míru vaší firmě a vnitřním procesům. Třeba zjistíte, že by zaměstnanci ocenili platformu pro sdílení společných jízd do práce, nebo odhalíte jejich potenciál i mimo aktivity, kterým se věnují v každodenním životě. Hledejte proto inspiraci − zařiďte prezentaci k tématu, zorganizujte inovativní workshop a společně se zamyslete nad tím, co už děláte a kam se můžete posunout.

Snížením množství odpadů v kanceláři eliminujete i náklady. Omezení tisku, náhrada jednorázových kávových kapslí či jiných produktů za znovupoužitelné významně šetří náklady. Podívejte se, kolik odpadů produkujete, a hledejte cesty, jak předejít jejich vzniku. Nezůstaňte ale jen u odpadů a šetřete i energiemi a vodou. Spočítejte si, jak efektivně vaše kanceláře skutečně využíváte, a promyslete možnost sdílení prostor i s dalšími firmami.

Udržitelná výroba a nové byznysmodely

Spojte síly s odbornými konzultačními a auditorskými firmami a nechte si výrobní areál zrevidovat jak co do spotřeby energií či vody, tak v oblasti nakládání se zdroji a následně odpady. Právě odpadový management je často zbytečný náklad. Vyhodnoťte ekonomické i ekologické dopady, které by vám přinesl postupný přechod k cirkulárním modelům.

Při úplném zjištění současného stavu si uděláte přehled o tom, jaké oblasti jsou finančně nejnáročnější a jaké přinášejí největší riziko (například plánování výroby vzhledem k volatilitě cen či ohrožené dodávce zdrojů z konfliktních oblastí). Začněte řešit preventivní opatření dříve, než bude pozdě. Zaměřte se na vodu. V této oblasti neuděláte nikdy krok vedle.

Pokud prodáváte výrobky, zvažte, jak motivovat spotřebitele, aby vám je po skončení jejich životního cyklu vrátili. Otevřete si tím prostor pro repasování, recyklaci či opětovný prodej. Typickým produktem může být elektronika. Není možné přejít z prodeje na systém pronájmu? Můžete u svých výrobků garantovat opravitelnost nebo pro ně vytvořit platformu pro sdílení? Zvažte zavedení inovativních systémů prodeje, které mohou být založeny třeba na účtování za skutečné využití produktu. Nabídněte férové služby a nezbavujte se vlastnictví.