Česká republika patří mezi velmi úspěšné země například v třídění odpadů − možnost odhodit odpadky do barevných popelnic je u nás téměř na každém rohu. Co se ale týče "zelenání" třeba průmyslové výroby, to zatím postupuje poměrně pomalu. O posun směrem k cirkulární ekonomice se však postupně začínají zajímat i velmi konzervativní odvětví, jako je stavebnictví, energetika nebo třeba těžký průmysl. V Česku přitom existují firmy, které se oběhové ekonomice věnují a její principy přenášejí do praxe. Svými projekty dosahují už nyní úspěchů i v zahraničí.

Jednou z tradičních společností, které se na tento trend zaměřily a přispívají tak ke změně myšlení ve svém odvětví, je mezinárodní stavební firma Skanska. "Stavebnictví patří k oborům, jež jsou závislé na zdrojích a surovinách a velkým podílem také přispívají ke zvyšování uhlíkové stopy. Skanska pracuje s tématem šetrné spotřeby nejen proto, že udržitelnost je jednou z našich hlavních hodnot, ale také se jako správný hospodář snažíme v prvcích cirkulární ekonomiky hledat i finanční výhody," říká Karel Fronk, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje společnosti Skanska.

Šetrné využívání pitné vody

Klíčovou oblastí, kterou se Skanska zabývá a kde využívá principů oběhové ekonomiky, je efektivnější využívání vody a odstranění zbytečného plýtvání s ní. Úspora pitné vody je jedním ze stěžejních společenských témat na celém světě. V současné době se přes 660 milionů lidí musí smířit pouze s přístupem k neupravené vodě a Světová zdravotnická organizace předpovídá, že v roce 2025 bude nedostatkem pitné vody postižena polovina světové populace.

Skanska ◼ Mezinárodní stavební firma se sídlem ve Švédsku.

◼ Zaměřuje se na pozemní a inženýrské stavitelství, dopravní stavitelství i komerční development.

◼ Mezi nejznámější stavby vybudované společností Skanska patří londýnský mrakodrap 30 St Mary Axe, přezdívaný "okurka".

◼ V České republice působí od poloviny devadesátých let.

V českých domácnostech se přitom zhruba čtvrtina pitné vody používá zbytečně ke splachování, přičemž pro tuto činnost lze stejně efektivně využívat vodu, která je mírně znečištěná. "Nechceme odvádět vodu z lokality pryč, ale naopak ji udržet a vylepšit její kvalitu. Voda, která by se normálně odvedla do čistírny nebo jiných technických objektů, se dá znovu využít pro závlahu, splachování toalet a pro další aktivity, kde není nutné používat pitnou vodu," říká Eva Neudertová, specialistka pro Green Business ve Skanska Reality.

Skanska tak vyvinula systém takzvané šedé vody, který se tuto vodu snaží v domácnosti uspořit. Jde o vodu, která je málo znečištěná − neobsahuje odpady z toalet. Zejména je to voda ze sprchy, van a umyvadel. Systém zároveň využívá dešťovou vodu, která slouží jako záloha při nedostatku šedé vody.

Skanska využívá šedou vodu v bytovém domě Botanica K (3, 4), který stojí v pražských Jinonicích. Za půl roku dům ušetřil díky tomuto systému celkem 550 m³ pitné vody, což činí zhruba 50 tisíc korun. S využíváním šedé vody tam není spokojená jen necelá desetina domácností.

"V nainstalované technologii ve sklepě domu se shromažďuje voda z umyvadel, van a sprch, přečišťuje se, dezinfikuje a vrací zpět do oběhu právě pro účel splachování toalet. Díky mechanickému, biologickému a chemickému čištění dosahuje přečištěná voda vysoké kvality," říká Petr Dušta, se­nior manažer projektu Botanica K. "Protože se nám recyklace šedé vody osvědčila, připravujeme i další projekty s tímto řešením. Systém se navíc snažíme neustále zdokonalovat. Spolupracujeme například s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze," dodává Eva Neudertová.

Společnost Skanska ovšem v některých případech naráží na limity v podobě nepřipravené legislativy. "Ta může být bariérou, ale i příležitostí. Jedním z příkladů je hospodaření se šedou vodou, s níž legislativa pracovat neumí. Inovativní firmy tedy musí počítat s časovou prodlevou a mnohdy i s potenciálním neúspěchem. Každopádně se ale snažíme o spolupráci s ministerstvy, kde řešíme využití druhotných surovin ve stavebních výrobcích," popisuje Eva Neu­dertová.

Dešťová voda je také voda

Kromě vyčištěné odpadní vody se Skanska snaží využívat také vodu dešťovou. Místo toho, aby se voda co nejrychleji odvedla ze střech pryč, se ji firma pokouší zachytit v podzemní či nadzemní nádrži a využít ji jako vodu užitkovou například na závlahu zeleně. V současné době tato voda běžně končí v kanalizaci.

Dešťová voda se ve filtru či sedimentační jímce zbaví hrubých nečistot a je svedena do nádrže, odkud se v případě potřeby čerpá ponorným čerpadlem či domácí vodárnou. Pro případ nedostatku srážek je systém doplněn o přívod pitné vody, která slouží jako záloha. Na stavbách se zároveň využívají také prvky pro zasakování, zdržení či výpar vody.