Česká firma Nafigate Corporation dobývá svět s technologií Hydal, která umí přeměnit použitý fritovací olej v bioplast. Díky ní je například možné nahradit škodlivé mikroplasty v kosmetice přírodní alternativou, která se po použití ve vodě zcela rozloží a nezatěžuje životní prostředí. První produkty na této bázi uvedla firma na trh letos v říjnu. Na kosmetiku se zaměří i v nové továrně, kterou nyní staví ve svém areálu bohumínská firma Bochemie. Technologie Hydal se ale dá využít i v medicíně, například v tkáňovém inženýrství, nebo k výrobě chytrých hnojiv, která se řízeně uvolňují. Nafigate zároveň pracuje na novém projektu, který umožňuje vyrobit z kávové sedliny přírodní UV filtr.

S myšlenkou na využívání odpadního oleje jako zdroje pro nové produkty přišli vědci z Vysokého učení technického v Brně v roce 2009. "Jeden kolega viděl ve Skandinávii autobusy s nápisem 'Jezdím na přírodní olej' a napadlo ho, zda by se bionafta nedala vyrábět i z použitého oleje. Tímto nápadem se následně začal zabývat tým profesorky Ivany Márové. Postupně ale vědci přišli na to, že by odpadní surovinu mohli využít na něco mnohem užitečnějšího, a tak se zrodila myšlenka zrecyklovat olej na bioplast," vypráví Lenka Mynářová, členka představenstva a spolumajitelka firmy Nafigate, která v roce 2011 začala nápad převádět z akademické do podnikatelské sféry.

Technologie Hydal podle Mynářové vychází z přírodního koloběhu. "V přírodě se miliony let nacházejí bakterie, které jedí olej a ve svém těle z něj vyrábějí biopolymer P3HB jako zásobárnu energie na horší časy. Jestliže bakterie zemře, biopolymer zůstane a snědí ho další mikroorganismy. My jsme tento princip jen převedli do průmyslového měřítka. Bakteriím dáme použitý olej a ony ho přemění na biopolymer, který izolujeme. Výsledkem je prášek, z něhož vyrábíme další produkty. Ty se na konci svého životního cyklu v přírodě kompletně rozloží, protože bakterie biopolymer snědí," přibližuje Mynářová.

Fotogalerie Fotogalerie Bioplasty z použitého oleje a UV filtr z kávové sedliny

Firma Nafigate provozuje dvě pilotní linky − jednu v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze a druhou ve Výzkumném ústavu chemicko-technologickém ve slovenském městě Šaľa. Letos také uzavřela spolupráci s bohumínskou firmou Bochemie, která ve svém areálu postaví zhruba za 360 milionů korun první továrnu na recyklaci odpadního oleje v Česku. Měla by začít fungovat v roce 2020.

"My dodáváme průmyslové a technologické know-how, ale za výrobu bude zodpovědná Bochemie. Nový podnik dokáže vytvořit až 1000 tun biopolymeru za rok a zaměří se hlavně na kosmetické aplikace," líčí Mynářová.

Nafigate Corporation ◼ Společnost Nafigate Corporation převádí zajímavé nápady z akademické do podnikatelské sféry.

◼ Mezi její úspěšné projekty patří vývoj nanovlákenných materiálů vyráběných technologií Nanospider.

◼ V současnosti se firma věnuje hlavně technologii Hydal, díky níž je možné z použitého kuchyňského oleje vyrobit bioplast.

◼ Pracuje také na projektu takzvané kaskádové recyklace kávové sedliny.

◼ Společnost má rovněž dceřinou firmu Nafigate Cosmetics, která se zaměřuje na vývoj kosmetiky.

Zájem o českou inovaci je hlavně v Asii

Ve spolupráci s Bochemií také vznikla firma Hydal Biocycle, která bude prodávat licence na použití technologie Hydal a výstavbu dalších továren po celém světě. Ty by mohly mít roční kapacitu až 10 tisíc tun biopolymeru. Klíčovými trhy jsou hlavně Čína, Japonsko nebo Malajsie, kde je jednak dostatečné množství počáteční suroviny, jednak velká poptávka po biopolymerech a bioplastech. Zájem o technologii je ale i ve Spojených státech a zemích Evropské unie.

Jen americké restaurace vyprodukují 10 milionů tun použitého oleje ročně. A v Číně je podle odhadů množství tohoto odpadu ještě mnohonásobně vyšší. Čínská vláda přitom čelí problému, že se odpadní olej prodává na černém trhu a přefiltrovaný se znovu používá v restauracích. Použitý olej je ale plný toxických látek a představuje velké zdravotní riziko. Lidé v domácnostech jej navíc běžně vylévají do odpadu, čímž mohou ucpat kanalizaci. I proto je nalezení smysluplného využití použitého fritovacího oleje velkou výzvou.

"Odpadní kuchyňské oleje dnes končí zejména v bionaftě. Ta je ale až třikrát dražší než běžná nafta a musí být dotována. Ekonomicky to tedy nemá moc smysl. Ne každý olej je navíc pro bionaftu vhodný. Na trhu tak zůstává velké množství méně kvalitního oleje, jehož využití je problematické. A Hydal je jedna z mála technologií, které to dokážou," říká Mynářová.

Nafigate v současnosti testuje všechny možné typy oleje z celého světa. Vzorky pocházejí z továren na oleje i z potravinářských provozů. V Česku musí restaurace a rychlá občerstvení olej sbírat a předávat do bioplynových stanic nebo zpracovatelským firmám. Nově budou mít tuto povinnost i obce, které musí od roku 2020 zajistit občanům kontejnery na jedlé oleje a tuky. Nyní jsou sběrná místa asi v každé desáté obci.

"Jsme jedna z prvních zemí na světě, které to zavádí. Jde o důležitý krok v prevenci ničení kanalizací, protože oleje vytvářejí až mnohatunové zátky. Olej z domácností často obsahuje zbytky strouhanky a jídla, proto třeba pro výrobu bionafty není zrovna ideální. Naše speciálně vyšlechtěné bakterie si s ním ale poradí," říká Mynářová.

První produkt vytvořený za pomoci recyklace použitého oleje uvedla firma na trh v říjnu. Jde o peelingové sprchové mléko se zrníčky biopolymeru. Ta nahrazují běžně používané mikroplasty, které ohrožují vodní živočichy. Malé kousky plastů totiž mohou blokovat vstřebávání živin a do těl zvířat uvolňují toxické látky. Škodit ale mohou i lidem, protože podle výzkumu vědců z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky nedokážou úpravny pitné vody mikroplasty zcela odstranit.

"Částice biopolymeru v naší kosmetice se oproti tomu ve vodě kompletně rozloží. Jde o zcela novou generaci kosmetických produktů, kterou nyní chceme otestovat na trhu," uvádí Mynářová.